Da hun var i mammaperm, bestemte hun seg for å prøve organisert håndbak. Der tok det ikke lang tid for hun forstod at hun var Norges beste.

I daglige situasjoner må den råsterke jenta, som jobber som ingeniør på et vannverk, tåle noen kommentarer fra kollegene.

– I lunsjen blir jeg påmint «ikke kødd med henne, hun er så sterk».

I Norge er Raasok nødt til å bryte med menn for å i det hele tatt få litt motstand, men selv dét pleier å gå fint.

Hos Gjerdrum håndbakklubb er de imponerte over hvor god lagvenninnen er, og i tur og orden prøver de å slå henne, men ingen makter å vinne.

– Er det irriterende å tape mot en kvinne?

– Nei, du kan bare kalle meg stolt kompis, sier Kim Robin Lima i Gjerdrum håndbak.

– Jeg begynner å bli så vant til det at det går bra, sier en annen lagkamerat.

I mai skal Norges beste kvinnelige håndbak-utøver prøve seg i det store utland. Da er det nemlig europamesterskap.

– Etter at jeg har fått barn føler jeg at jeg må ut og prøve å være meg selv litt.