– Jeg har lyst til å finne ut av dette her, og selv definere det, før jeg vil fortelle hele Norge at jeg treffer noen. Det trenger ikke være noe mer enn det, enn at jeg kun treffer dem, forteller Jan Thomas til God kveld Norge.

For tiden er 53-åringen aktuell i TV Norge-serien «Jan Thomas søker Drømmeprinsen», hvor målet er å finne den store kjærligheten.

– Det kommer hele tiden folk opp til meg og sier at de vet hvem som vinner, og på Instagram har folk avstemninger på hvem det er, forteller stylisten.

Spekulasjoner om vinneren

Den siste tiden har det blitt spekulert i mer konkrete hendelser, og en eventuell ny kjæreste skal ha blitt observert sammen med Jan Thomas opp til flere ganger. På mobilapplikasjonen «Jodel» har det den siste tiden kokt rundt temaet.

– Ligger det noe sannhet i ryktene?

– For det første er ikke jeg på «Jodel», men vi bor i et lite land. Hver gang jeg er ute med en mann så går det rykter, og det trenger ikke være mer enn en venn. Jeg har fått skikkelig gode venner blant de tolv deltakerne, så at jeg synes med noen av dem frem til finaleprogrammet, det kan absolutt forekomme, sier Jan Thomas til God kveld Norge.

Vanskelig å holde det skjult

Det fortsatt en stund til utfallet av programmet avsløres og Jan Thomas eventuelt kan lette på sløret.

– Det er vanskelig, selvfølgelig, og jeg ser at det kommer med utfordringer. Men oppi det hele, både for meg og en eventuell drømmeprins, så tror jeg situasjonen er grei. For det gir oss tid til å bearbeide og kjenne på hvordan det er når ikke kameraene er rundt.

DRØMMEPRINSEN: Jan Thomas skal finne kjærligheten på TV blant disse gutta, men har det allerede blitt avslørt?

Vitner til engasjement

Pressekontakt i TVNorge, Marianne Aambø, sier følgende om spekulasjonene til God kveld Norge.

– At det spekuleres i hvem som stikker av med Jan Thomas’ hjerte vitner om at det er et program som engasjerer. Det setter vi stor pris på, og så blir det spennende å se om det er noen som står igjen til slutt og i så fall hvem, forteller Aambø.

Jan Thomas ønsker ikke å kommentere ryktene ytterligere, men legger til:

– Her har vi gått inn med hele hjerte og laget det jeg mener er et viktig og tidløst program, det er derfor jeg har gått ut å sagt, skru på skjermen, la oss vise verden at vi er et land som aksepterer mangfold og ikke tenkt på hvem jeg blir sett med.