– Familiene velger selv hvem de vil ha

Andreas far, Odd-Arild Larsen, reagerer på at EF ikke har mulighet til å sørge for at også medisinert ungdom får dratt på utveksling.

– Dette er jo segregering, i beste fall uvitenhet. Og det rammer jo unge familier, det kan vi rett og slett ikke godta, mener faren.

Stigma

Nestleder i ADHD Norge, Thomas Idem, mener at EF burde ha tydeliggjort at det er vanskelig å finne vertsfamilier for ungdom med ADHD.

– Om de på forhånd visste at det er vanskelig, og i verste fall umulig, så er jo det noe de burde si ifra om på forhånd, mener Idem.

Nestleder i ADHD Norge, Thomas Idem, tror uvitenhet er årsaken til stigmaet rundt ADHD. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Han peker spesielt på diagnosens brede spekter som en av årsakene til at vertsfamiliene velger å takke nei til ungdom med ADHD.

– Mye av det handler om uvitenhet og kanskje fordommer rundt en diagnose som kan oppfattes som uklar. Adferdsproblemer kan være så mye, sier Idem.

Andrea sier at hun skulle ønske folk visste mer om ADHD.

– ADHD-en min påvirker meg ikke spesielt mye, jeg har ingen oppførselproblemer. Jeg har aldri opplevd en liknende stigmatisering før.

Til tross for motgangen har sekstenåringen ikke tenkt til å gi opp den amerikanske drømmen.

– Jeg har bestemt meg for at dette er noe jeg vil gjøre. Jeg kommer ikke til å gi opp, selv om jeg fikk et nei fra EF, avslutter Andrea.