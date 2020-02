Her er finalistene norske Angelina må konkurrere mot i «America's Got Talent»

Sangeren, som vant «The Pilipinas Got Talent» i 2011, overbeviste tilskuerne om at han var en verdig deltaker i «Champions»-konkurransen etter sin tolkning av Celine Dion og Andrea Bocellis låt «The Prayer».

Alexa Lauenburger

Den 11-årige hundetreneren har imponert publikum med sine hundetriks. Hun har også allerede gjort det stort i både Tyskland og Storbritannia, etter å ha vunnet «Das Supertalent» i 2017, og vært finalist i «Britain's Got Talent: The Champions» i 2019.

Duo Transcend

Akrobat-ekteparet har sjokkert publikum med farlige stunts fra første dag. Paret har både opptrådt med bind for øynene og trillende på rulleskøyter.

Sandou Trio Russian Bar

Etter å ha blitt semifinalist i «America's Got Talent» i 2011, har turneren Cassie Sandou overgått seg selv for å lage stadig mer spennende og utfordrende fremføringer. Numrene hennes inneholder alt fra ekstreme rotasjoner til farlige stunt inkludert bind for øynene og åpne flammer.

The Silhouettes

Dansegruppen ble først kjent etter sin deltakelse i «Americas Got Talent» i 2006 hvor de drev med skyggedans. 14 år senere er de tilbake i talentshowet, og rører dommer Alesha Dixon så mye at hun gir dem «Gullknappen» og billett rett til finalen.