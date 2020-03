– Det er veldig urettferdig

Hun støtter seg ut av bilen og over i rullestolen. I dag skal Åsne Rostad Kallerud få satt MS-medisinen som har blitt vurdert som for dyr av norske myndigheter. Utenfor det private sykehuset kjenner hun på nervøsitet og forventning.

– Jeg er jo veldig spent på virkningen og om det blir en bedring. Det er jo det jeg håper på. Så jeg har jo store forhåpninger. Jeg må jo tro at det funker, sier hun til TV 2 fra sykehussengen mens sykepleieren hos Aleris i Oslo gjør klar infusjonen.

51-åringen fra Telemark har primær progressiv MS (PPMS), hun har blitt gradvis dårligere og har store problemer med å bevege seg.

Norske myndigheter har gjennom prioriteringsorganet Beslutningsforum sagt nei til den aktuelle medisinen fordi den ikke er vurdert som kostnadseffektiv for MS. Åsne har bestemt seg for å betale selv de 250 000 kronene det koster for to behandlinger i løpet av et år. Håpet er at medisinen kanskje kan bremse sykdommen hennes.

– For meg var det sånn det måtte bli. Men det er ikke riktig at man skal bruke private penger på en sånn behandling i vårt velferdssamfunn. Jeg skulle ønske noen kunne se på det store regnestykket. For det koster mer å ha meg avhengig av hjelp hele døgnet enn å gi meg en medisin nå som kan forhindre det, sier Kallerud til TV 2 mens medisinen sakte går inn i kroppen hennes.

TO BEHANDLINGER: Medisinen blir satt i to runder og det vil ta tid før man merker en eventuell effekt. Foto: Goran Jorganovich/TV 2

– Økt pågang i det private

Det private sykehuset sier at flere pasienter i samme situasjon som Åsne har tatt kontakt for å få medisiner som det offentlige har sagt nei til. Sykehuset har begynt å gi en medisin mot benmargskreft, som også ble stemt ned av Beslutningsforum før jul.

– Vi har en økende pågang av pasienter som lurer på om vi tilbyr ulike medisiner og om vi kan begynne å tilby, sier administrerende direktør i Aleris Mia Grundstrøm.

Hun mener et todelt helsevesen er kommet for å bli.

– Vi har et todelt helsevesen og det vil vi ha videre. Selvfølgelig er dette et dilemma, men det er også en etisk problemstilling å ikke gi denne muligheten for disse pasientene i Norge når vi kan gi det. Alternativet er at disse pasientene må dra til utlandet, sier Grundstrøm i Aleris.

ØKT PÅGANG: Mia Grundstrøm hos Aleris melder om økt pågang. FOTO: Goran Jorganovich/TV2

Vil ikke gi etter

Helseminister Bent Høie (H) mener det er legemiddelprodusentens skyld at Åsne ikke kan få medisinen dekt av det offentlige.

– Jeg forstår at man ønsker å prøve det som er mulig, og derfor er jeg også opptatt av at vi skal tilby det beste i den offentlige helsetjenesten. Det kan vi bare gjøre hvis vi er veldig tydelige mot en industri som krever altfor store overskudd og fortjeneste og altfor høye priser, sier Høie.