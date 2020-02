Fredag dukket ikke countrysanger og realityprogramleder Daniel Lee Martin (54) opp i retten i Tennessee.

Samme dag som «hele» USA fikk vite om saken, ble han ifølge People funnet død i sitt eget hjem.

Han tok ifølge politiet sitt eget liv etter å ha forskanset seg i hjemmet.

Amerikaneren var siktet for å i perioden 2014 til 2018 ha misbrukt tre jenter under 13 år.

I januar ble han arrestert i Florida for å ha blottet seg for ei fjerde mindreårig jente, og han skulle etter planen være til stede under rettshøringen i Tennessee fredag.

Ettersom han ikke møtte opp, ble det utstedt en arrestordre på ham.

TATT: Daniel Lee Martin på politiets arrestasjonsfoto. Foto: Politiet

– Han møtte ikke opp, og vi visste at han var i Florida. Vi varslet myndighetene i Paso County om at vi hadde en ny arrestordre som sa at han skulle bli hentet, bekrefter distriktsadvokat Kim Helper overfor USA Today.

NBC News skriver at det i arrestordren stod at 54-åringen var siktet for tre tilfeller av seksuell utnyttelse av en mindreårig, tre tilfeller av seksuelt misbruk, ett tilfelle av å ha oppfordret en mindreårig til å voldta et barn, samt to tilfeller av uønskede seksuelle tilnærmelser.

Forskanset seg i eget hjem

Det var Paso County-politiets spesialstyrke som fant 54-åringen død i sitt hjem i New Pork Richey, etter at han hadde forskanset seg i det og truet med å skade seg selv og andre.

LOVENDE: Lee Martin ble spådd en strålende musikkarriere før han ble arrestert. Foto: Daniel Lee Martin

Lee Martin ble i mars i fjor siktet for å ha misbrukt de tre barna mellom 2014 og 2018. Etter å ha sluppet ut fra varetekt, flyttet han til Florida.

Der ble han ifølge USA Today arrestert 27. januar etter å ha blottet seg for ei ung jente, vist henne pornografi og utført det nettstedet kaller «en upassende handling» foran jenta.

Han ble sluppet ut mot en kausjon på 140.000 kroner etter tre timer i varetekt.

Satset alt på artisttilværelsen

Sangeren flyttet på 90-tallet fra Florida til Nashville for å satse alt på artisttilværelsen.

I 2006 beskrev avis The Tennessean ham som «en kommende stjerne», og han varmet ofte opp for store navn som Willie Nelson (86), Charlie Daniels (83) og Vince Gill (62).

Han ga i 2003 ut albumet «All That I Am», og i 2007 ga han ut «On My Way To You» .

Han var også programleder for flere realityprogrammer, som «Brotherhood Outdoors», «Backstage and Backroads», samt «Till Death Do Us Part» .