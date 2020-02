Nesten halvparten av de siste som har fått påvist smitten, er japanere. Diamond Princess hadde om lag 37.000 mennesker om bord da det ble satt i karantene 4. februar. Så langt er 1.723 av dem testet for viruset.

Amerikanske myndigheter har evakuert rundt 340 amerikanske passasjerer fra skipet og satt dem på to chartrede fly tilbake til USA. Det første flyet landet mandag morgen i California. 14 av passasjerene har fått påvist smitte, opplyser USAs utenriksdepartement.

Som følge av virusutbruddet ber japanske myndigheter om å unngå alle sammenkomster som ikke er helt nødvendige. Det betyr at også den planlagte bursdagsfeiringen for keiser Naruhito den 24. februar er avlyst.

Også i Kambodsja har et cruiseskip skapt problemer. Etter å ha blitt avvist av flere land, fikk skipet Westerdam med over 2.000 mennesker om bord legge til kai i Kambodsja i forrige uke. Passasjerene fikk også gå i land fordi cruiseselskapet Holland America Line insisterte på at det ikke var noen smittede om bord.

Senere har det vist seg at en tidligere passasjer har fått påvist smitten idet hun ankom Malaysia.

Cruiseskipets operatør forsøker nå å spore opp hundrevis av passasjerer for å få dem tilbake til skipet og finne ut om flere er smittet.

(©NTB)