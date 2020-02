Blåveisen blomstrer uvanlig tidlig: – En bitter bismak

Hun forteller at det er mennesker som utgjør den største trusselen mot blåveisen.

– Blåveisen frøformerer seg noe som betyr at om den blir plukket vil den ikke ha mulighet til å formere seg. Vi kan allerede se at den er mer sjelden rundt urbane strøk enn før, så jeg oppfordrer alle til å la de stå i fred. Hvitveis derimot formerer seg vegetativt under bakken, og kan plukkes uten problem, sier Bjureke.

– Uvanlig tidlig pollensesong

Den milde vinteren har også fått konsekvenser for startskuddet av årets pollensesong. Norges Astma- og Allergiforbund startet sin daglige pollenvarseltjeneste 27. januar - en måned tidligere enn vanlig.

POLLEN: At pollensesongen startet tidlig i år trenger ikke være ensbetydende med hvor kraftig pollensesongen blir. Foto: Aleksander Andersen

– Det er veldig uvanlig at pollensesongen starter så tidlig. Det henger sammen med at vi har mye mer ustabilt og mildere vær enn før, som følge av klimaendringene, og dette påvirker pollensesongen, sier seniorforsker og pollenanalytiker Hallvard Ramfjord ved Norges Astma- og Allergiforbund.

Ifølge meteorologisk institutt varsles det om beskjeden spredning på Østlandet og Sørlandet fra mandag til onsdag. I Trøndelag vil det være moderat spredning mandag. Sesongen starter med spredning av or og hassel, men det har foreløpig ikke være betydelig mengder.

Seniorforskeren forteller at den tidlige starten i år ikke er ensbetydende med hvor kraftig pollensesongen blir. Det er mer væravhengig.

– En ting er hvor mye pollen som produseres, hvor mye som spres er derimot en helt annen sak. Det som er bra vær for en pollenallergiker er dårlig vær for andre. Mye regn vil rense lufta for pollen, mens varmt og fint vær kan by på utfordringer for dem som er allergiske. Vi hadde et kraftig pollenår i fjor, og heldigvis for allergikerne, skjer det sjeldent to år på rad, sier Ramfjord.