Mandag opplyste flyselskapet Widerøe at de kutter 4000 avganger årlig i Norge.

Ifølge administrerende direktør, Stein Nilsen, er selskapet i en fortvilt situasjon.

Årsaken til kuttene er økte avgifter over flere år, en kraftig svekkelse av den norske kronen og at den generelle markedsutviklingen i Norge har medført store utfordringer for lønnsomheten, opplyser selskapet i en pressemelding.

– Tragisk

Jonny Finstad (H) fra Nordland, medlem i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, sier at Widerøe-kuttene tyder på at det ikke er lønnsomt å konkurrere i Norge. Han beklager at ingen andre kommersielle aktører klarer å drive i Norge.

– Jeg synes det er tragisk for Distrikts-Norge, og svært uheldig for mobiliteten. Dette er ganske alvorlig for folk i distriktene, som er avhengig av tjenestene til Widerøe, sier Finstad til TV 2.

Frp fraksjonsleder i Transport- og kommunikasjonskomiteen, Bård Hoksrud, sier at Widerøe-kuttene er bekymringsfulle. Kuttene får Hoksrud til å gå i rette med politikere som ønsker høyere avgifter for å fly.

– Dette er veldig bekymringsfullt, for dette tilbudet er like viktig som kollektivtransporten er for Østlandet. Flyskam kan få katastrofale effekter for distriktene i Norge, sier Hoksrud til TV 2.

Han er samtidig litt overrasket over at flyselskapet kutter etter at de i dfesember fikk 40 millioner i avgiftslette.

– Provoserende

Siv Mossleth (Sp), medlem i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, er provosert over at regjeringen lar dette skje, og sier det er nok et slag mot nordlendingene.

– Dette er en katastrofe for Nordland. De trenger kortbanenettet, det er det som er deres hurtigtog, sier hun.

Hun påpeker at Widerøe sier de er i en fortvilt situasjon.

– Det er jo folket som er i den situasjonen. Det er de som er avhengige av tilbudet, sier hun.

Mossleth mener dette er nok et ledd i sentraliseringen som har foregått de seks siste årene.

– Senterpartiet har advart mot dette hele tiden. Dette kunne vært unngått om vi satt i en maktposisjon, mener hun.

Evenes hardt rammet

Mossleth mener kutt i kortbanenettet gjør det enda vanskeligere for folk å bo i disse områdene.

– Nordland har aldri hatt en så høy befolkningsnedgang så lenge jeg kan huske. Dette blir vanskelig, sier hun.

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum kaller rutenedleggingene en varslet katastrofe.