For to år siden fortalte artist Ingrid Bjørnov (56) at hun har fått kreft.

Dermed måtte hun med tungt hjerte avlyse turneen «Steinway to Heaven», med 34 planlagte konserter.

En del av behandlingen er såkalt PET-skanning hver tredje måned, samt intravenøs medisinering annen hver uke.

Søndag publiserte Bjørnov et innlegg på Facebook, hvor hun forteller at det er tett mellom hver behandling.

Hun skriver også at hun er blitt «kortreist».

«Kjære alle dere som synes den kommende turnéen burde gå lenger hjemmefra enn den skal! Jeg skulle gjerne spilt på hver bidige flekk i landet men det har så langt vært så tett mellom hver blodprøve/behandling/kontroll at det fortsatt gjør meg kortreist. Håper på forståelse og drømmer om å ta det igjen senere. Beste søndagshilsen fra Tomter❤️», skriver hun.

Bjørnovs manager Lisbeth Wiberg Olsen sier til TV 2 at artisten ikke ønsker å kommentere sin helsesituasjon utover dette Facebook-innlegget.

Den viktigste jobben er å bli frisk

Innlegget har fått nærmere 10.000 likes, og i kommentarfeltet er det mange som viser sin støtte til den folkekjære artisten.

«Den viktigste jobben du har, er å bli frisk. Gjør kun det som er best for deg også kommer du sterkere tilbake skal du se. God bedring og god ny uke ønskes deg fra meg. PS: Tusen takk for fantastiske konserter!,» skriver en kvinne.

«God bedring, og gjør ting i ditt tempo. Du er fantastisk,» skriver en annen.

– Kreften beit meg i leggen

Da Bjørnov i 2018 fortalte at hun hadde fått kreft, skrev hun dette:

1984: Dollie de Luxe, som bestod av Ingrid Bjørnov og Benedicte Adrian, vant den norske finalen i Melodi Grand Prix med melodien «Lenge leve livet». Foto: NTB Scanpix

«Så kom kreften. Den beit meg i leggen i fjor sommer, jeg ble operert i en fei og kjørte hyperaktiv sykmelding gjennom høsten. Nå er det spredning og jeg må gjennom en hestekur som ikke lar seg forene med reising og pianospill. Det er med tungt hjerte jeg avlyser resten av Steinway to Heaven-turnéen. Legger meg i de beste hender, håper å komme grusomt tilbake».

Fikk diagnosen én uke før premieren

I en pressemelding skrev managementet at meldingen om spredningen kom for bare to dager før Bjørnov la ut innlegget.

«Ingrid fikk en kreftdiagnose en uke før premieren på sitt nye show. Hun ble raskt tatt hånd om av leger/sykehus og fikk på senhøsten beskjed om at det så ut til å ha gått bra. Hun gjennomførte hele høstturneen, med endringer på kun noen få forestillinger, som vi fant nye datoer til. For to dager siden fikk hun beskjed om at det nå var kommet tilbake, og vi må derfor avlyse resten av turneen, slik at hun raskt får gjennomført nødvendig behandling.Det betyr at de 34 forestillingene blir berørt».

Ingrid Bjørnov ble på 80-tallet kjent gjennom popduoen Dollie de Luxe, sammen med Benedicte Adrian (56).

Senere har hun hatt flere sceneshow, og gitt ut flere soloalbum. Hun har også medvirket i en rekke TV- og radioprogrammer.