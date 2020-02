Widerøe kutter 4000 avganger årlig i Norge

Reduksjonene vil gjennomføres i store deler av kortbanenettet, opplyser selskapet mandag formiddag.

Administrerende direktør Stein Nilsen i Widerøe sier at selskapet er i en fortvilt situasjon.

– Vi vet at resultatet av disse kuttene blir en transportstandard i en rekke distriktskommuner som ikke er i nærheten av å dekke reisebehovet. Likevel har vi ingen valg, sier han.

Årsaken til kuttene er økte avgifter over flere år, en kraftig svekkelse av den norske kronen og at den generelle markedsutviklingen i Norge har medført store utfordringer for lønnsomheten, opplyser selskapet i en pressemelding.

– Vi kutter dessverre helt nødvendig kollektivtransport i Distrikts-Norge. Vi har hatt dialog med Samferdselsdepartementet og vår anbefaling er at flere av disse ruteområdene tas inn som anbud, sier Widerøe-direktøren.



Spesielt hardt rammet blir Evenes der Widerøe legger ned rutene til Bodø og Andenes.

Disse rutene rammes: