Innrømmer at han slår barna: – Jeg kommer til å gjøre det igjen

De fleste kjenner han nok best fra rollen som Doctor Watson i BBC-serien Sherlock, eller som den snille og litt naive Bilbo Lommelun i Hobbiten-filmene.

På hjemmebane skal han derimot ha en strengere fremtoning, ifølge han selv. Til den britiske avisen The Times innrømmer han nemlig å ha slått sine barn.

– En av reglene er at du ikke skal slå barna dine eller kalle dem «små jævler». Men du vet, jeg har gjort begge deler, sier han til avisen.

Flere ganger

Den engelske skuespilleren har barna Joe Freeman (14) og Grace Freeman (11) med sin tidligere partner, Amanda Abbington (45). De to møttes på settet til filmen «Men Only» i år 2000, og var sammen frem til 2016.

Freeman forteller til avisen at han skal ha slått barna to ganger, men kalt dem «små jævler» opptil flere ganger.

48-åringen innrømmer at han vet at han ikke skal gjøre det, og at han har gjort det når han har følt seg utålmodig eller prøvd å megle mellom dem.

Vil gjøre det igjen

Freeman forteller at han synes det er så mange tanker om hvordan foreldrerollen skal være og at han tror folk raskt føler seg som dårlige foreldre.

Samtidig som han innrømmer at han vet han ikke slå barna, avslører han at han kommer til å gjøre det igjen.

– Selvfølgelig er det ikke lurt å slå barna dine. På et tidspunkt vil du gjøre ting galt, og 20 år senere vil barna spørre hvorfor du gjorde det. Det er uunngåelig. Jeg er ikke stolt over at jeg gjorde det, men jeg gjorde det. Det er ikke en regel, men jeg kommer nok gjøre det igjen, sier han til avisen.

Psykolog advarer: – Svært skadelig

I Norge er det ulovlig å bedrive fysisk avstraffelse av barn. Professor og psykolog, Willy-Tore Mørch, forteller at barn kan få flere typer varige skader som følge av slik behandling.

– Det er farlig og skadelig på flere måter. Det ene er at hvis dette er en straffereaksjon som gjentar seg eller en praksis som går over tid, så kan det utvikle mye angst og stress hos barna, ved at det hele tiden er trussel om å bli fysisk avstraffet.

Mørch forklarer at dette går ut over hjernens utvikling, blant annet hukommelsesfunksjonen og emosjonsreguleringen. Dermed vil barn som opplever slik behandling stå i fare for å gjøre det dårligere på skolen og å falle ut av skolevesenet.

– Den andre siden av det handler om relasjonen mellom barnet og den voksne. Ettersom barnet mister tillit til den voksne, kan det også utvikle en generell mistillit til andre voksne mennesker, sier psykologen og legger til: