Sanpreet prøvespilte for Manchester United og skulle bli en av de beste – så ble fotballdrømmen knust

Love Island er nå inne i sin sjette uke, og i mandagens episode av realityserien kommer det inn en ny deltaker.

Nykommeren er Sanpreet Singh (27) fra Drøbak. Han har indiske aner, men er født og oppvokst i Norge.

Nå har han vært singel i omtrent et halvt år.

– Jeg har datet en del i det siste, men jeg har ikke funnet noen som jeg har fått en god match med. Derfor måtte jeg takke ja da jeg fikk denne muligheten, sier han til TV 2.

27-åringen er på utkikk etter ei sjarmerende dame.

– Jeg liker damer som har glimt i øyet og et fint smil, og hun må være godhjertet og like å omgås mennesker. Det er en bonus hvis hun har en lidenskap for noe, sier han.

Utfordring

Det er nå kun to uker til vinnerne av Love Island skal kåres, så Sanpreet har ikke god tid til å finne drømmedama i villaen. Det tror han blir utfordrende.

– Jeg har kort tid på å bli kjent med de andre, og jeg må nok tråkke noen på tærne. Jeg vil gå for det som føles riktig for meg, men jeg vil gjøre det på en respektfull måte, sier han.

Han har sett seg ut noen favoritter blant de syv damene i villaen.

– Det er flere av damene som er rålekre og som jeg har et godt øye til. Det er ett eller annet med Aranja. Det er et par til jeg er interessert i, men jeg tror at jeg skal være litt hemmelighetsfull, sier han.

KLAR FOR LOVE ISLAND: Sanpreet Singh. Foto: Alex Iversen/TV 2

Måtte gi opp fotballkarrieren

Sanpreet bor i Oslo, hvor han jobber som osteopat. Da han ble kontaktet av Love Islands castingansvarlige på Instagram og fikk tilbud om være med i programmet, var han først redd for at det skulle krasje med jobben.

– Det siste året har jeg jobbet med et prosjekt, hvor jeg skal åpne en klinikk i Oslo. Men nå er åpningen utsatt til april, så da rekker jeg det, sier han.

Før han satset på en karriere som osteopat, var Sanpreet et stort fotballtalent. Som 15-åring var han på prøvespill hos Manchester United, og han spilte tre år for Fredrikstad fotballklubb. Men fotballkarrieren fikk en brå slutt.

– Jeg slet med mange skader fra jeg var 14 år, og det var det som stoppet meg. Etter prøvespillingen hos Manchester United, skulle de følge med på meg, men kort tid etterpå fikk jeg en ryggskade. Jeg var talentet som alle hadde hørt om, men som ikke kom helt opp. Jeg hadde ikke god nok helse til å vise meg frem, sier han.