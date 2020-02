Jennifer Lopez (50) skapte store overskrifter etter at hun og Shakira (43) opptrådte i «Super Bowl» sitt pauseshow.

De to ble hyllet for showet – men også hetset, takket være de minimale og tettsittende antrekkene sine.

I sosiale medier har mange skrevet at Lopez er altfor gammel til å være iført slike gevanter – men det ser det ut som om superstjernen blåser i.

Nå kaster nemlig artisten og skuespilleren klærne igjen, kanskje som et stikk mot kritikerne.

– Det er lykke

Dette gjør hun i et innlegg på Instagram som nå spres som ild i tørt gress.

Iført en bitte liten hvit bikini skriver hun dette til sine nærmere 115 millioner følgere:

«Avslappet og oppladet».

Kaller kritikken «tullete»

Like etter «Super Bowl» fortalte Lopez til Variety at hun var helt uenig med de som mente at hun og Shakira var altfor lettkledte under familieshowet med svært mange unge seere.

– Helt ærlig, så mener jeg at det er tullete. Vi er begge respektfulle artister som er mødre og har barn, og som er svært bevisste på hva vi gjør, sa hun.

Og:

– Vi laget et show som jeg mener var en feiring av kvinner og vår latinokultur. At en liten andel folk vil være negative til det, klarer jeg ikke å ta til meg.

HYLLET KVINNER OG LATINOKULTUREN: Shakira og Jennifer Lopez på scenen under pauseshowet. Foto: Angela Weiss/AP

På kjærlighetsferie

Bikinibildet skal stamme fra ferieturen hun og kjæresten Alex «A-Rod» Rodriguez hadde på valentinersdagen, da de feiret sammen i Florida.

RØD LØPER: Jennifer Lopez og kjæresten Alex Rodriguez under Screen Actors Guild Awards på The Shrine Auditorium i Los Angeles i slutten av januar. Foto: AP

Under feiringen skrev Lopes dette på Instagram:

«Å elske og bli elsket. Det er lykke. Du gjør hjertet mitt fullt og jeg elsker deg så høyt. Macho, du gjør at alle drømmene mine går i oppfyllelse»,