I videoen øverst i saken kan du høre hva den svenske hollywoodfruen sier om Farmen-exiten og morens sykdom.

– Jeg hadde ikke kunne slappet av når jeg visste at hun lå på sykehuset, sier hun til TV 2.

Onsdagens episode ligger allerede på TV 2 Sumo, og blir sendt klokken 21:45 på TV 2.

Nær å sulte

61-åringen forteller at det går mye bedre med moren i dag.

– Hun har fått en sonde, slik at hun ikke må spise med munnen. På grunn av at hun ble matet på denne måten, så overlevde hun denne krisen.

Persson forteller at moren hadde en soppinfeksjonen i munnen og holdt på å sulte i hjel.

Dette var altså årsaken til at hun valgte å trekke seg i onsdagens program av Farmen kjendis.

– Du angrer ikke på at et ble et så kort opphold?

– Det hadde vært mye bedre om jeg kunne ha blitt, men når det gjelder mamma eller arbeidet mitt, så velger jeg selvsagt mammas liv.

Stor overgang

Den tidligere modellen er kjent for å leve et glamorøst liv i USA. Hun syns likevel at den store overgangen fra Hollywood til oppholdet på gården gikk fint.

– Som skuespiller må man kunne ta av all sminke. Jeg så på dette som en rolle jeg spilte, selv om jegvar meg selv. Man må kunne spilel hvilken rolle som helst. Selv om man ikke kjenner seg så fin,s å spiller ikke det en rolle.

Selv om skuespilleren kun var med i to episoder av TV 2-programmet, mener hun at hun lærte mye om seg selv på gården.

– Jeg har lært at jeg kan være fleksibel i alle situasjoner og finne meg til rette i hva det enn gjelder.