Ta med barna på kjøkkenet i vinterferien. Toralv (12) og Britt Marlene fra Matprat er gjestekokker og lager en saftig gulrotkake. Denne oppskriften gir ca. 20-24 kakestykker.

Ingredienser:

6 stk egg

4 dl sukker

3½ dl soyaolje, eller annen smaksnøytral olje

500 g gulrot

6 dl hvetemel

1 ss bakepulver

1 ts malt kanel

Ostekrem:

200 g kremost naturell

200 g mykt smør

3 dl melis

Til pynt:

1 stk gulrot

Slik gjør du:

Sett stekeovn på 180 grader. Bruk over- og undervarme. Bland sammen egg, sukker og olje i en stor bolle. Skyll og skrell gulrot. Riv gulrot fint, og ha revet gulrot i bollen. Bland lett sammen. Finn frem en liten langpanne, ca. 25x35 cm. Smør langpannen med litt smør. Smøret gjør at bakepapiret setter seg bedre fast. Kle så pannen med et bakepapir. Hell røren over i pannen. Stek kaken i ca. 40-45 minutter på nederste rille. Sjekk med en trepinne om kaken er ferdig. Avkjøl kaken.

Mens kaken avkjøler seg kan du lage pynt til kaken. Skyll og skrell gulrot. Hold tak i toppen av gulroten og skjær strimler med en rotskreller eller en potetskreller. Legg dem gjerne i isvann, så holder de seg godt til du skal pynte kaken. Lag glasur. La smøret bli romtemperert slik at det har samme konsistens som kremosten. Pisk kremost, smør og melis med håndmikser eller i hurtigmikser til du får en glatt krem med smørbar konsistens. Bre ostekremen over kaken og pynt med gulrotstrimler.