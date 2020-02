Så langt har rundt 270.000 nordmenn kjøpt den siden den kom på markedet i 1974. Fortsatt ruller nesten 150.000 eksemplarer på norske veier. Den er Norges vanligste bil. Dessuten har den vært Norges mest solgte bil – ikke mindre enn 18 ganger!

Ja, det er VW Golf vi snakker om. Kanskje det nærmeste vi kommer en "nasjonalbil" i et land hvor vi ikke har noen egen bilproduksjon. Golf har rett og slett en unik posisjon blant norske bilkjøpere.

Bare ta en titt rundt deg på parkeringsplassen på jobben, utenfor kjøpesenteret, ut av vinduet eller rundt deg i trafikken: Det tar det garantert ikke lang tid før du får se en Golf.

Og ganske snart er det klart for enda en ny generasjon av bil-legenden. Den åttende i rekken. En bil som naturlig nok, er bedre, mer teknologisk avansert, sikrere og på alle måter bedre og mer moderne enn noen gang. Den har dessuten allerede fått mye skryt av en samlet motorpresse.

Nye tider

VW Golf fyller 46 år nå og symboliserer på mange måter en reise i tid.

Da er vel alt bare fryd og glede da? Nei – det er ikke det, skjønner du. Siden den spede starten tilbake i 1974 har en del nye ord dukket opp i det daglige vokabularet. CO2-uslipp, elbiler, dieselgate, nullutslipp, dieselforbud – for å nevne bare noen.

Etter at troverdige, trygge og seriøse VW ble tatt for utslippsjuks, det som etter hvert ble til Dieselgate, har de bestemt seg for å sette standarden for miljøvennlig mobilitet.

Få, om noen bilmerker i det hele tatt, investerer mer penger på forskning og utvikling av nullutslippskjøretøy enn nettopp VW.

VW satser stor på den kommende ID-serien. Det vil få konsekvenser for fossilbilene.

Satser stort på ID-serien

Målet er 20 elektriske modeller og 10 millioner solgte biler. De investerer 50 milliarder euro i sin nye ID-serie. Det er så vanvittig mye penger at beløpet er vanskelig å fatte for oss vanlig dødelige. De har også som uttalt mål å få prisen ned på samme nivå som en bil med forbrenningsmotor.

En stor effektiviseringsprosess er dermed i gang. For det er bare i Norge elbiler er billige. Alle andre steder koster de mer enn sine fossile bil-søsken.

Serie med biler

Planen er kort og godt å lage en hel serie med nye, ulike og elektriske "Folkevogner" ved å gjøre ID. til attraktive og rimelige bestselgere. Her skal det finnes noe for enhver smak, og et hvert behov.

ID. er altså ikke bare en bil, men en hel serie med nye, elektriske biler fra VW. Alt fra vanlige kompaktbiler, via SUV-er og kassebiler, står på produksjonsplanen i veldig nær framtid. VW selv har uttalt at dette er deres viktigste satsing siden Bobla. Den har som kjent betydd litt ...

VW Golf skal i alle fall bli med videre oss noen år til, før den eventuelt forsvinner.

Verden endrer seg

Aller først ut er VW ID.3. Den kommer til Norge senere i år. Den norske importøren har som mål at den skal bli Norges mest solgte bil. De har tidligere også uttalt at innen 2025 er målet å kun selge nullutslippskjøterøyer.

Dette i sum gjør at det driver mørke skyer inn over Golf-himmelen. Flere medier, verden rundt, spekulerer nå i om den kommende Golfen-generasjonen kan bli den siste bilen i suksessrekken. Det er slett ikke utenkelig.

Verden forandrer seg. Mye og fort.

