Flyttet hjemmefra som 11-åring og fikk hjemlengsel: – Vil selvsagt bli sammenlignet med Ronaldo

– Jeg endte opp med å bytte klubb, for jeg følte det måtte en endring til for å bli lykkelig igjen. Så kom muligheten for å spille for Benfica, og jeg kunne ikke si nei, forteller angrepsstjernen.

I hovedstaden skjøt karrieren fart, og han ble den yngste til å debutere for klubbens B-lag noensinne som 16-åring i september 2016. Debuten på seniorlaget kom snaut to år senere, og allerede i sin andre kamp ble han den yngste spilleren noensinne til å score i Lisboa-derbyet mot erkerival Sporting.

Se redigert intervju med Felix i Champions League-magasinet på TV 2 Sumo, der han forteller om sin raske vei fra UEFAs Youth League-finale til hat tricket i Europaligaen.

– Cristiano er Cristiano. Jeg er meg

Etter kun én sesong med seniorfotball, 15 mål på 26 kamper i portugisisk toppdivisjon og seriemesterskap på CVen, ble han forut for denne sesongen hentet til den spanske hovedstaden og Atlético Madrid for over 1,2 milliarder kroner. Nå bekrefter han at oppmerksomheten var uvant.

– Jeg var ikke vant til det. Jeg var i sentrum av begivenhetene, og jeg var ikke vant til det. Men det er bra, det betyr at jeg gjør de riktige tingene og at min innsats blir lagt merke til. Jeg hadde aldri trodd at ting ville gå så raskt som det har gjort, forteller han.

Som ung portugisisk angrepsstjerne er selvsagt sammenligningene med Cristiano Ronaldo, en av tidenes beste fotballspillere, uunngåelig.

– Cristiano er Cristiano. Jeg er meg. Alle spillere må være seg selv, men jeg vil selvsagt bli sammenlignet med ham. Jeg har en lang fremtid foran meg, så det er stort å bli sammenlignet med en av de beste spillerne i verden, sier supertalentet.

Første møte med Ronaldo: – Som i et TV-spill

Felix forteller om sitt første møte med Juventus-stjernen, da han for første gang ble tatt ut i en A-landslagstropp i mars i fjor.

– Det føltes som å være i et TV-spill, for jeg var vant med å se ham på TV. Jeg hadde aldri møtt ham, jeg hadde sett ham spille kamper, men aldri på nært hold. Det var rart. Han virket som om han var tre meter høy. Det var tøft å bli vant til det, og hele uken var litt rar, sier 20-åringen.

Etter overgangen til Atlético Madrid og byen der giganten Cristiano gjorde seg bemerket hos erkerivalene Real Madrid, valgte Felix å ta draktnummer sju. Men selv bedyrer han at det ikke har noe med landslagskameraten å gjøre. Det var nemlig det spanske fotballforbundet som gjorde slik at han ikke fikk det draktnummeret han selv ønsket.

– Nei, jeg ville ha nummer 79, men de ville ikke la meg få det. Jeg ville også ha nummer ti, men nummer 79 er min favoritt, og siden ti allerede var tatt, valgte jeg nummer sju.

Sier João Felix. Som onsdag skal prøve å skyte regjerende Champions League-mester Liverpool ut av turneringen.

Lykkes han med det? Se Liverpool-Atlético Madrid onsdag fra 20.00 på TV 2 Sumo og TV 2 Sport 1!

PS! I den samme episoden av Champions League-magasinet ser du også dybdeintervju med Dimitar Berbatov, som blant annet forteller om sin første fotball, som han trodde var en hatt da han fikk den.