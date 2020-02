Alexander Søderlunds (32) tid i Rosenborg virker å gå mot slutten. Ifølge Adresseavisen satte spissen seg mandag på et fly mot Sverige, der han skal være i forhandlinger med Häcken om en overgang.

Men klubben som endte på sjetteplass i Allsvenskan i fjor er langt ifra den eneste klubben som jakter Søderlund.

TV 2 får opplyst at Søderlund og hans team i det siste har vært i dialog med polske Lech Poznan om en overgang. I lag med blant annet Sverige er overgangsvinduet fortsatt åpent i Polen.

Thomas Rogne (29) og tidligere RBK-spiller Christian Gytkjær (29) spiller i den polske toppklubben.

De siste årene har Søderlund opptil flere ganger vært linket til tyrkisk fotball, men der er overgangsvinduet stengt.

Likevel tyder det meste nå på at 32 år gamle har bestemt seg for at han ønsker seg seg et nytt utenlandsopphold.

– Alexander Søderlund har spilt i utlandet tidligere, og har de siste årene være klar på at han har lyst på et nytt utenlandsopphold om den riktige muligheten kommer. Jeg tror ikke Søderlund spiller fotball til han er 40, så det begynner å nærme seg hans siste mulighet hvis han skal komme seg til en klubb på et bra nivå, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

RBK-erstatter allerede på plass

Dersom Søderlund forlater Rosenborg, mister trønderne spissen som i fjor var klubbens førstevalg som midtspiss. Søderlund startet 23 seriekamper og scoret åtte mål i Eliteserien.

Likevel er det liten tvil om at han ville fått større konkurranse om spissplassen i fjor. Tidligere i år ble spissen Dino Islamovic hentet til klubben.

Jesper Mathisen føler seg likevel trygg på at Rosenborg ønsker seg en erstatter dersom Søderlund forlater klubben.

– Islamovic har jeg troa på i Trondheim, og det at Dorsin har kommet inn tror jeg gjør at RBK vil treffe langt bedre på signeringene sine de neste sesongene enn det de har gjort de siste årene. Maars Johnsen er allerede borte fra i fjor høst, og hvis Søderlund også reiser er jeg sikker på at de skal ha inn en ny spiss, sier Mathisen.

Alexander Søderlunds kontrakt med Rosenborg går opprinnelig ut etter årets sesong.