Den profilerte artistmanageren har figurert i pressen i en årrekke. Og det har blitt mange presseoppslag om privatlivet hans.

– Jeg har ikke noe problem med å sitte her og snakke om privatlivet mitt, sier Jan Fredrik Karlsen i TV 2-programmet Presseklubben.

– En grense vi ikke vil krysse

Han mener det likevel er viktig å sette en tydelig grense for hva man deler, og hva man ikke deler, når man er en offentlig person.

– Janne (Formoe, journ.anm.) og jeg har aldri stilt opp i hjemme hos-reportasjer for å snakke om kjærlighetslivet vårt, selv om de henvendelsene har kommet. For vår del er det en grense vi ikke vil krysse, forteller han.

46-åringen sier han heller aldri forteller om barna sine i noen intervjuer.

– Barna mine har ikke bestemt at jeg skal gjøre dette. Og de skal ikke bli portrettert av meg i mediene. Det er min grense. Men jeg ser jo verken opp eller ned på andre personer som velger noe annet, sier Karlsen.

– Nå holder det

Artistmanageren gjestet programmet Presseklubben sammen med blant andre Frp-leder Siv Jensen. Hun er en av dem som har fått mange spørsmål om privatlivet sitt.

– Jeg syns det er mange journalister som har tråkket over en grense når det gjelder mitt privatliv i mange år. Og det kom til et punkt hvor jeg sa fra at «nå holder det», sier Jensen.

Hun syns det er positivt at kjente personer deler av seg selv og sitt liv, men at man likevel har krav på et privatliv.

– Bare fordi jeg ikke passer inn i A4-livet med mann, barn, Volvo, rekkehus og bikkje, så har jeg liksom noe jeg holder skjult; altså spørsmålet «er du lesbisk?». Jeg skal love deg at jeg ikke hadde hatt noe problem med å komme ut av skapet hvis jeg hadde en annen legning enn heterofil, sier Jensen.

