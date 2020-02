Ulrikke Brandstorp vant årets Melodi Grand Prix-finale, og skal representere Norge i den internasjonale finalen i Nederland i mai.

På grunn av tekniske problemer endte en folkejury opp med å bestemme hvilke fire av de ti artistene som skulle få kjempe om seieren. Dette har fått seerne til å rase.

I sosiale medier hevder mange fortvilte fans at de ikke fikk stemt, selv etter at systemet var oppe igjen.

Jobber på spreng

NRK har holdt et møte mandag formiddag, der de forsøker å forstå hva som gikk galt.

– Vi jobber på spreng for å avklare hva som har skjedd. Fordi dette er veldig viktig for oss, vil vi nå bruke tid til å finne ut av hva som har skjedd. Vi vil komme tilbake når vi vet mer og ber om forståelse for dette, sier underholdningsdirektør Charlo Halvorsen i NRK.

Han sier de ikke ser noe galt i at Brandstorp stakk av med seieren.

– Vi er trygge på at rett artist vant, men nå handler det først og fremst om at vi må lære for å sikre at tekniske problemer ikke skal overskygge en slik festaften igjen, sier han.

Hele omfanget av feilene som oppsto, og hva som skjedde, er altså ikke avklart.

– Vi har fått noen rapporter, og vi vet ikke helt omfanget av dette ennå. Det jeg har fått beskjed om, er at Norge har valgt sin vinner, at stemmene kom inn og at det var svært få som ikke greide å komme gjennom. Men dette er jo en av de tingene vi skal få svar på i løpet av dagen, uttalte fungerende direktør Christina Rezk Resar i NRKs underholdningsavdeling, i forkant av møtet.

Vurderer pengekrav

Til VG sier Tone Damlis manager, David Eriksen, at de vurderer å sende en regning til NRK for utgifter som har vært til ingen nytte.

Folkejuryen som bestemte vinneren baserte seg ikke på live-showet, men på innspillinger av låtene gjort i studio tidligere.



– Noen anslått sum på samlede kostnader i forbindelse med MGP, vil jeg ikke gå ut med. Men vi holder på å vurdere steg videre med tanke på det. Man får jo ikke noen forsikring når det gjelder den økonomiske innsatsen, sier Eriksen til avisen.