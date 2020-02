Casper Ruud roses for spesielt én ting

Søndag kveld ble Casper Ruud (21) første nordmann til å vinne en ATP-turnering gjennom tidene.

Samtidig klatret han opp på rankinglisten og er nå rangert som den 34. beste tennisspilleren i verden.

Måten han har kommet dit på, imponerer dem som følger aller tettest med på sporten.

Eurosport-kommentator Sverre Krogh Sundbø mener karrierestigen til 21-åringen er et eksempel til etterfølgelse.

– Det som er så gøy, det er at Casper har tillat seg å ta et steg tilbake for å kunne ta to steg fram hele veien. Han har ikke fightet for å være best hele tiden. Han har tenkt utvikling i stedet for å henge seg opp i tennisrankingen, sier Krogh Sundbø.

Han peker blant annet på at 21-åringen har valgt å legge inn treningsperioder i stedet for å spille turneringer i perioder han har slitt.

– Han tillater seg å spille mot formtopper, for eksempel inn mot gruskamper. Casper gjør det langt bedre på vårparten på grus enn på høsten selv om han har samme type motstand. Og hver gang det går litt svakere for han, så tar han en treningspause. I stedet kommer han tilbake med et sterkere våpen når han spiller turnering igjen, sier Krogh Sundbø.

Pappa bekrefter teorien

Pappa Christian Ruud er enig i at Europsport-kommentatoren kan ha et poeng.

– Jeg tror Casper er flink til å tenke langsiktig. Så tror jeg nok at litt av min erfaring på de tingene har gjort at jeg har litt mer kjennskap til å legge et program enn det mange andre har, sier han til TV 2.

Et ferskt eksempel på at Casper Ruud har stått over en turnering, var ATP-turneringen i Córdoba tidligere denne måneden.

– Da var Casper halvsyk. Så da ble konklusjonen at det var dumt å fly i 15 timer. I stedet håpte vi at Casper ved å få noen dager ekstra skulle bli frisk. Det viste seg jo å være et godt valg, konstaterer Christian Ruud.

Riktignok var dette dette sykdom, men Ruud er også klar på at det tidvis er helt nødvendig å prioritere treningsperioder med spesifikt fokus.

– Det er helt klart nødvendig, og det er jo også litt av utfordringen i sesong når det er så mange kamper. Utenfor sesong har Casper vært ganske flink til dette, slik at han har fått presset inn seks til åtte uker med det da. Så er nok nøkkelen å få til dette et par uker i løpet av sesongen også, sier han.

Målet er å spille færre turneringer

Ironisk nok kan slike faktisk bli enklere jo bedre Casper Ruud blir.