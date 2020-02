Sola skinner over Oslo Kajakklubb. Amund Vold er tilbake i lett trening, og det kun et halvt år etter at han fikk den livstruende diagnosen akutt lymfoblastisk leukemi.

– Det var tungt. Den krefttypen var høyrisiko, sier Vold til TV 2.

Sikter høyt

OL i Tokyo kommer for fort for 22-åringen, men i Paris i 2024 satser han på å være på startstreken. Da er det den gjeveste medaljen han sikter seg inn på.

– Jeg får si at det er gull, men det er litt tidlig å si noe fast. Jeg har vært gjennom tøff behandling, så jeg må ta tiden til hjelp, understreker Vold.

U23-verdensmesteren påpeker dessuten at det er VM hvert år, og at han håper på å være med i mesterskap før 2024.

I de mesterskapene er målet å padle med bror Eivind. De to var før Amund fikk diagnosen regnet som et av Norges største medaljehåp i Tokyo OL.

Allerede i slutten av mars skal padlelandslaget på treningsleir. Vold satser på å kunne være med, men akkurat for øyeblikket gjelder det å ta én dag om gangen.

Tøff tid på sykehuset

Fra sykehussenga så Vold at at de andre utøverne på laget dro på flere samlinger. Den perioden var blytung.

– Jeg synes spesielt det var tungt da de dro til VM, for der skulle jeg egentlig ha vært selv. Jeg tenkte for meg selv «hvorfor er ikke jeg der?».

JOBBER HARDT: Amund Vold vil tilbake så fort som mulig i kajakken. Foto: Christoffer Andreassen / TV2

Da padletalentet ble innlagt på rikshospitalet i august, stilte brødrene Eivind og Lars Christian opp. Eldstebror Lars Christian ga også ny benmarg til lillebroren.

– De var der med en gang jeg ble lagt inn på sykehuset, og de har også vært veldig støttende gjennom dette halve året, men det er ikke bare nå de har vært betydningsfulle – det har de vært gjennom hele oppveksten, slår Vold fast.

Imponerte på eksamen

Midt oppi ulike behandlinger og benmargstransplantasjon tok Amund eksamener på sykehuset. Det endte utrolig nok med bare A-er.

– Jeg følte jeg hadde mye tid til overs da jeg ikke kunne trene.

– Og på eksamen fikk du bare toppkarakterer?

– Ja, sier en stolt Vold.

Padlingen og livet som toppidrettsutøver skal ha sin del av æren for at 22-åringen har hatt krefter mens han har vært på sykehuset.

– At jeg var i god form da jeg fikk diagnosen, tror jeg har hatt veldig stor betydning for at jeg i det hele tatt har klart å ikke bare ligge i senga helt slått ut.