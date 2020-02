Svindlet etter sin død

I forrige uke fortalte Åsted Norge om 53 år gamle Stein Erik Holst som lå død i 14 måneder før han ble funnet. Holst bodde i en kommunal blokk i Christian Michelsens gate i Oslo. NAV Bydel Sagene sendte en bekymringsmelding til politiet da de ikke fikk kontakt med Holst. Han hadde ikke signert ny leiekontrakt og skulle kastes ut om han ikke snart skrev under. Da politiet kom til leiligheten fant de et skjelett på sovesofaen.

DØD: Stein Erik Holst sammen med den ene datteren Tina. Han har hatt sporadisk kontakt med familien sin oppigjennom årene. FOTO: Privat

Da datteren, Tina, skulle gå gjennom farens økonomi, fikk hun en overraskende beskjed fra banken.

– De opplyste om at det var gjort uttak fra kontoen etter at faren min døde, sier hun.

Svindlet

Det var NAV som passet økonomien til Holst, og faste utgifter som husleie og strømmetjenester ble betalt automatisk hver måned. Men på bankutskriften ser man at det var uvanlig aktivitet på kontoen i april 2019. Det skjedde ti måneder etter at Holst døde.

Tidligere Kripos-etterforsker Asbjørn Hansen har undersøkt leiligheten til Stein Erik Holst fordi døtrene ikke har klart å gå inn der hvor faren lå død. Døtrene fikk opplyst av politiet at det ikke fantes gjenstander som lommebok, mobiltelefon, data, penger eller pass i leiligheten. Da døtrene i tillegg fikk vite at noen hadde brukt bankkortet, ble de redde for at noe kriminelt hadde skjedd med faren.

Leiligheten har stått urørt siden politiet var der.

– I leiligheten fant jeg både penger og et bankkort som hadde gått ut på dato. Det betyr at banken må ha sendt et nytt kort i posten, konkluderer Hansen.

SVINDLET: I april 2019 brukte noen bankkortet til Stein Erik Holst.

Leverte post

Postbudet Nenad Piljic leverte post til Stein Erik Holst og de andre beboerne i området. Han kan ikke huske at postkassen til Holst var full, men han er helt sikker på at posten ikke har vært lett tilgjengelig.

– Vi slutter å levere post hvis postkassen er full, og vi legger aldri igjen post utenfor postkassen, sier han.

Over låsen til postkassen er det tydelige merker etter innbrudd. Piljic bekrefter at de ofte må be om at det byttes låser.

– Det er mye innbrudd i dette området, opplyser han.

Det betyr at bankkortet med stor sannsynlighet er stjålet fra postkassen.

Bestilte mat

Fire av de mystiske uttakene går til mobiloperatøren MyCall. Noen har fylt på et kontantkort til mobil. Neste dag er det noen som bestiller seg mat via leveringstjenesten Just Eat. Tilsammen er det snakk om nesten 3000 kroner.

Åsted Norge har vært i kontakt med begge selskapene. På grunn av personvernregler, har de ikke lov til å oppgi hvilken mobil som ble ladet, eller til hvilken adresse det ble levert mat. De opplyser at de gjerne ønsker å gi disse opplysningene til politiet.