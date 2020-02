Maryann (39) skapte historie da hun fikk jobben

Hurtigruten feirer i år 127 år. Først i fjor fikk de en kvinnelig kaptein.

Maryann Bendiksen (39) ble som vikar i 2018 tidenes første kvinne til å være kaptein mellom Bergen og Tromsø.

I april 2019 ble Bendiksen fast ansatt ombord «MS Spitsbergen».

– Hvorfor det tok 125 år vet jeg ikke, men det er iallfall stas å være den første kvinnelige kapteinen på Hurtigruta, sier 39-åringen til TV 2.

Det var Karriere360 som først omtalte saken.

Håper å bane vei for flere kvinnelige ledere

At det å seile har vært et mannsdominert yrke er ingen underdrivelse. Men Bendiksen tror at den oppfatningen stammer fra gammelt av.

– Vi har en del kvinnelige mellomledere ombord. Man har gått litt vekk fra at det er kun menn som seiler. Det er absolutt et kvinneyrke også, sier hun.

– Har du banet vei for at det kan komme flere kvinnelige kapteiner i fremtiden?

– Jeg håper absolutt det. Vi har flere som banker på døra, så jeg ser for meg at det kommer flere kvinner inn, forteller 39-åringen, som er bosatt i Bodø og kommer fra Reine i Lofoten.

– Er du stolt?

– Ja, men for andre er det tøffere at jeg er kaptein. For min del er dette helt naturlig. Det var et naturlig steg for meg i karrièren, og nå er jeg på det øverste nivået en kan være på en båt.

På spørsmål om Bendiksen trives i et yrke der menn som oftest har hatt øverste ansvaret ombord, er hun krystallklar.

– Absolutt. Jeg har ingen problemer med å være øverste leder, sier hun.

Ikke en hindring å være kvinne

– Får du den respekten du fortjener?

– Ja. Jeg ser egentlig ikke hvorfor det skal være en hindring å være kvinne dersom man gjør jobben like bra. Å ha fått denne muligheten er veldig artig, og jeg stortrives, sier Bendiksen.

Til Avisa Nordland i 2018 sa tidligere konserndirektør for maritime operasjoner i Hurtigruten, Tor Geir Engebretsen at de ønsker flere kvinnelige ledere i alle avdelinger, både på land og på skipene.

– Det at Maryann har hatt kommandoen på et av våre skip, om enn for noen dager, er et viktig steg i riktig retning. Jeg håper hun inspirerer flere kvinner til å satse på en karriere hos oss, sier Engebretsen.

Trives i turnusordningen

Som kaptein på «MS Spitsbergen er hun på jobb i tre uker i strekk. Deretter tre uker fri. En slik turnus appellerer til Bendiksen.