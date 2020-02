Petter tilbrakte en måned i fengsel – dette overrasket ham mest

I 30 dager var Petter Nyquist frivillig innsatt i Halden fengsel.

Der fulgte han hverdagen på en vanlig avdeling med andre innsatte.

– Dette var et frivillig ønske fra min side. Jeg har de siste årene blitt kjent med mange i gatemiljøet, og en del folk med kriminell bakgrunn. Det gjorde meg nysgjerrig på hva det gjør med folk å sitte i fengsel. For meg var den rette måten for å forstå det, å være der og bo blant de innsatte, sier Nyquist.

Serien «Petter i fengsel» starter på TV 2 4. mars.

Symptomer

Det tok ikke lang tid før Nyquist, som blant annet er kjent for serien «Petter uteligger», begynte å kjenne situasjonen på kroppen.

– På andre uka begynte de som jobbet der å spør meg mye hvordan det gikk. Jeg forsto ikke hvorfor først, ble redd det var noe galt med meg, og tenkte mye på det. Så fortalte de at de hadde sett store endringer i meg, sier Nyquist.

Han sov dårlig. Han husket ikke ting. Virket apatisk. Var blek, sløv i blikket og krokbøyd.

– Etter to uker måtte jeg begynne å gå med en notatblokk for å notere ned de beskjedene jeg fikk. Korttidshukommelsen forsvant helt, jeg klarte ikke huske når det var middag om jeg fikk beskjed om det. Fikk jeg flere beskjeder samtidig, klusset det seg til, sier han.

LANGE TIMER: Det ble mange lange timer på cella for Petter Nyqvist da han jobbet med sitt nyeste prosjekt. Foto: TV 2

Også søvnen var vanskelig.

– Jeg sov ikke ordentlig en eneste natt, og jeg forsto fort at det var sånn for mange av de andre der også. At det var et slags syndrom, noe som ligger i underbevissheten, når du er sperret inne, sier han.

Om kvelden ble døra til cella låst.

– Det er ikke mye som skjer i et fengsel, og du har mange timer alene i et låst rom. Det gir rom for tanker, ditt eget hode kan fort blir din verste fiende, sier Nyquist.

Har fått kritikk

Norge har fått sterk kritikk for isolasjonsbruken i norske fengsler, og de skadene dette påfører de innsatte.

Tidligere i år fortalte TV 2 om Marius Solly, som opplevde at måten fengselsoppholdet var lagt opp ødela rehabiliteringen og veien tilbake til samfunnet.

Selv uten isolasjon, merket Nyquist fengslesoppholdet sterkt både fysisk og psykisk.

Nyquist var på forhånd veldig spent på om de andre innsatte ville akseptere hans prosjekt, eller om ingen ville snakke med ham.

Men det var det flere som ønsket. I serien får seerne møte en rekke innsatte med forskjellige historier, noen følger han også i tiden etter fengselsoppholdet.

– Det er en klisje, men noen blir faktisk sluppet ut av fengsel med to søppelposer og ingenting som venter dem på utsiden. Vi som samfunn har en forventning om at de skal klare seg bra etter en tid i fengsel, men hvilke forutsetninger har de egentlig for å gjøre det? Hvordan vil vi som samfunn at de som har gjort noe kriminelt, skal rehabiliteres? spør han.