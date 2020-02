Nabo dømt for ærekrenkelser

Sunnmøre tingrett karakteriserer nabostriden som opprivende der beskyldningene har haglet om alt fra veirett, ombygging av saksøktes bolighus til påstander om manglende rydding av uteareal.

– Det har vært flere runder i rettsapparatet, flere politianmeldelse og en omfattende mengde med brev til offentlige etater og samt avisinnlegg, skriver tingretten.

Sendte brev

Fire av naboene bestemte seg for å gå til sivilt søksmål mot den ene naboen da sistnevnte sendte et brev til Ålesund kommune med en rekke påstander mot naboene. Anklagene gikk på at de fire naboene skal ha forsøkt å stanse en byggeprosess med ulovlige midler, kommer med grove trusler, grovt skadeverk, forfalskninger og grove brudd på straffeloven.

Brevet ble journalført i kommunen og lagt ut på den åpne postlista. Saksøkerne mente at påstandene i brevet var sterkt ærekrenkende og tok ut stevning med krav om erstatning.

Tingretten legger til grunn at leserne av saksøktes brev måtte forstå at temperaturen var høy og med bruk av sterke språklige virkemiddel. Men retten har konkludert med at beskyldningene om grov kriminalitet er ærekrenkende.

– Retten mener at disse ytringene, trass konteksten de fremgår i, er egnet til å svekke saksøkernes æresfølelse og omdømme. De fleste lesere vil nok sannsynligvis ha tenkt at det ligger noe bak beskyldningene, da særlig ved at det påstås at kommunen har avslørt grove brudd på straffeloven.

Har medvirket

De fire naboene har påstått at den saksøkte naboen har forfalsket et nabovarsel. Her har det vært engasjert skriftekspert som har konkludert med at dokumentet ikke er forfalsket.

– Saksøkerne har etter rettens oppfatning dermed fremmet uriktige beskyldninger om forfalskninger, mener tingretten.

Tingretten konkluderer også med at saksøkerne har en vesentlig del av ansvaret for at nabokonkflikten har utviklet seg fra vondt til verre.

– Saksøkernes engasjementet har til tider vært intenst, målt opp mot mengder av skriv i sakene, antallet henvendelser til Ålesund kommune og andre offentlige etater, politianmeldelser, avisinnlegg, og ikke minst språkbruken. Begge sider har også gått ut offentlig i avisartikler med synspunkter. Saksøkerne har derfor, slik retten vurderer det, sterkt medvirket til at konflikten utviklet seg til gjensidige beskyldninger om ulovligheter, heter det i avgjørelsen.

Refser naboforholdet

Sunnmøre tingrett mener at skadevirkningene av saksøktes beskyldninger har vært minimale.