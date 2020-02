Mandag morgen sørger uværet for at flere fjelloverganger i Sør-Norge, deriblant riksvei 7 over Hardangervidda, er stengt.

– Regntøy er stikkordet i dag, om du befinner deg i lavlandet. Og du bør ta en kikk på oversiktene om du skal prøve deg på fjellovergangene, sier vakthavende meteorolog hos Stormgeo, Lillian Bergheim, til TV 2.

Brannbil kjørte av veien

Det har generelt vært krevende på veien på vei inn i den nye uken, og i natt kjørte en brannbil, som skulle hjelpe en saltbil som hadde kjørt av veien, også av veien.

Trafikkoperatør Hanne Norheim i Statens Vegvesen oppfordrer bilistene til å være obs i dag.

– Vi ser en økende grad av vind. Fortsetter det, kan vi regne med enda flere stengte fjelloverganger, og kanskje også flere innstilte ferjer.

🟨 Kraftige vindkast ventes i Sør-Norge i dag, og vi har sendt ut farevarsel. #Østafjells vil det komme vindkast på omkring 19 meter per sekund, mens #Vestland fylke lokalt kan få vindkast på 27-35 meter per sekund. Vinden minker i kveld. https://t.co/sb4X9as5HV pic.twitter.com/blxXnX80eB — Meteorologene (@Meteorologene) February 17, 2020

– Om folk skal ut på veien i dag må de holde seg oppdatert, og følge med på både været og trafikkmeldingene, sier Norheim.

Ifølge Statens Vegvesen er det fare for at Riksvei 15

Mandag morgen melder Meteorologisk institutt at de sener ut gult farevarsel som følge av de kraftige vindkastene som ventes.

Kraftig vind

Det er stormen «Dennis», som har herjet i Storbritannia, som er på vei inn mot Norge. I helgen døde to personer som følge av stormen i Storbritannia, ifølge nyhetsbyrået AP. Stormen sørger for at det blir vått i store deler av landet, kombinert med kraftig vind.

HØY VANNSTAND: Slik så det ut i Oslo mandag morgen. FOTO: Line Haus/TV 2

– Den beveger seg inn i Norskehavet i løpet av dagen i dag. Verst blir det på Vestlandet, spesielt sør for Stat. Det blir også mye vind på Sørlandet, Østlandet og i fjellovergangene, sier Bergheim.

Ifølge meteorologen vil det gjennom store deler av dagen blåse sterk sørvestlig vind på kysten fra Stat til de ytre delene av Oslofjorden.

– Det blir spesielt kraftige vindkast på Vestlandet, på mellom 25-35 meter i sekundet. På Østlandet blir det mindre vind, med vindkast på mellom 15-20 meter i sekundet.

Flere ferjer har vært innstilt mandag, som følge av den kraftige vinden.

Høy vannstand

Ifølge data fra Meteorologisk institutt vil det også bli høy vannstand i flere deler av Norge mandag, deriblant mellom Svenskegrensa og Stavern.

– Mandag formiddag er det ventet høy vannstand, estimert til 90-115 centimeter over høyden oppgitt i tidevannstabellene. Vannstandene er ventet å være det høyeste omkring klokken 10-12, skriver de om strekningen.

Også på Sørlandet er det ventet høy vannstand, ifølge data fra Kartverket.

Uværspause

Fjelloverganger:

E16 Filefjell:

Rv15 Strynefjellet: Kan bli stengt på kort varsel.

Rv52 Hemsedalsfjellet:

E134 Haukelifjell: Stengt.

Rv7 Hardangervidda: Stengt.

Fv50 Hol-Aurland: Stengt, åpner ikke i dag.

Rv13 Vikafjellet: Stengt

Fv53 Årdal-Tyin: Kan bli stengt på kort varsel. — Vegtrafikksent. vest (@VTSvest) February 17, 2020

Ifølge meteorologen vil det være roligere nord i landet. Den kraftige vinden vil også gi seg utover dagen.

– «Dennis» svekkes når den går innover Nordland i morgen, og bedrer seg allerede utover ettermiddagen i dag. Vinden vil avta til stiv kuling, og liten kuling langs kysten og i fjellene.

Ifølge meteorologen vil det bli en liten uværspause onsdag, med noe lettere vær, før det fra torsdag av igjen vil bli stygt vær i store deler av Sør-Norge.