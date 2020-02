Erling Braut Haaland (19) har tatt Bundesliga med storm og på tirsdag får han sin største test hittil når stjernegalleriet til PSG står på motsatt banehalvdel.

Den brasilianske midtstopperkjempen Thiago Silva (35) frykter ikke Dortmund, men er full av lovord om det norske spisstalentet.

– Han scorer mange mål. Ni mål på seks kamper er utrolig. Det er stort. Jeg håper at vi klarer å være forsiktige slik at han ikke scorer mot oss. Men for oss er det fantastisk å spille mot en spiller som ham, spesielt ettersom han nettopp har startet karrièren sin. Han er veldig motivert, men det er også PSG, sier Thiago Silva til RMC ifølge Goal.com.

Selv om Thiago Silva har respekt for jærbuen frykter han ikke Dortmund.

– Er vi redd? Vi har ingen frykt, men vi har masse respekt. Jeg så kampen mot Eintracht Frankfurt, og de har veldig mye kvalitet i angrepet. De scoret fire mål, de har utrolig teknikk og bevegelsene deres er vanskelige å kjempe mot. Dersom vi holder sammen, kan vi gjøre en god kamp. Men vi må ha respekt for Dortmunds spillere, de er fenomenale, sier stopperkjempen.

Spissduellen

Åtte mål på fem seriekamper er fasit for jærbuen etter overgangen fra RB Salzburg. På motsatt side står et annet spisstalent, Kylian Mbappé. Det franske vidunderbarnet har scoret 61 mål på 74 seriekamper for hovedstadslaget.

Haaland fortalte i helga at han er en beundrer av Mbappé.

– Da jeg var i Salzburg og begynte å score mål, fulgte jeg med på Kylian Mbappé. Han scorer og hamrer inn mål i Ligue 1, så du vet, man kan alltid nå et høyere nivå i fotballen, sa Haaland til Bundesligas offisielle nettsted i helgen.

HET: Erling Braut Haaland har tatt Bundesliga med storm. Foto: Ina Fassbender

Etter seieren mot Eintracht Frankfurt var det en sprudlende Haaland som møtte pressen etter nok et mål.

– Det blir karrièrens kuleste kamp, sa 19-åringen og viste til tirsdagens kamp mot PSG.

– Jeg er sikker på at Erling scorer mot PSG

Dortmunds solide sisteskanse Roman Bürki har hatt orkesterplass bakerst på banen mens Haaland har briljert foran motstandernes mål. Han er sikker på at jærbuen vil skape trøbbel også for PSG.

– Vi har mye ung kraft offensivt. Erling er i veldig god form, han prøver alltid. Han skaper sjanser, han får sjanser. Jeg er sikker på at han vil score mot Paris, svarer Burki til Aftenbladet.

Dortmund kom seg til 16-delsfinalen etter å ha tatt seg videre fra gruppe F sammen med Barcelona. PSG tok seg videre fra gruppe A sammen med Real Madrid.