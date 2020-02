Norske Angelina (14) er i superfinale i USA – avslører planer for fremtiden

Selv forteller Angelina at hun skriver låter hver dag. Mye inspirasjon henter hun fra følelsene sine. Hun sier at hun nok tror at hun er litt annerledes enn mange 14-åringer, men at hun også liker å drive med ting som andre jenter på hennes alder driver med.

– Jeg henger med venner og går på kino. Men jeg er også veldig glad i å tegne.

SAVNER NORGE: Angelina Jordan legger ikke skjul på at hun savner Norge. Foto: Simen Askjer/TV 2

Angelina har både norsk og amerikansk statsborgerskap, men sier at det har vært viktig for henne å representere Norge i America’s Got Talent.

– Norge er hjemlandet mitt og jeg savner mye med norsk kultur. Godt, norsk brød og pålegg er et stort savn og så savner jeg sodd! Det synes jeg er SÅ godt!

Blir superstjerne

TV 2 treffer også realitykjendis og programleder Deeran Anderson. Han er blant annet kjent fra en tv-serie der han medvirket sammen med Khloe Kardashian. Nå gir han Angelina råd om karrieren. Han tror hun kommer til å bli en superstjerne.

– Hun kommer til å være med på The Grammys og Oscars. Og så kommer hun til å røre mange mennesker med sin vakre sjel. Hun er et så friskt pust og noe annet enn amerikanerne er vant til å se. Det kan være en overfladisk bransje, men hun har noe veldig ekte ved seg. Det er viktig at hun tar de rette valgene fremover.

Selv er Angelina ydmyk og beskjeden, og hun ønsker ikke å gjøre et for stort nummer ut av ting. Og om hun vinner den forhåndsinnspilte finalen i America's Got Talent: The Champions tirsdag morgen, norsk tid, vil hun ikke svare på.

– Det kan jeg ikke si noe om. Men dere får vite det i morgen, sier hun lurt.