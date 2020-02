En svært imponerende prestasjon som tåler merkelappen sensasjon

Jeg vil starte dette innlegget med å innrømme at jeg tok feil.

Jeg hadde rett og slett ingen tro på at norgeshistoriens første sykkelprofflag for herrer ville lykkes i proff- og sesongdebuten i Colombia.

Hvorfor? Fordi invitasjonen til rittet kom sent, som medførte minimalt akklimatisering. Det unge og uerfarne laget ankom høylandet i Colombia bare seks dager før første etappe. Forskjell i temperatur og døgnomstilling, men mest av alt den ekstreme høyden gjorde at jeg ikke hadde noen som helst tro på at laget ville lykkes med annet enn respekt for å vise sporty innstilling og høflighet over for arrangøren som inviterte.

Den offensive gjengen med hovedkvarter på Lysaker i Oslo fikk tommel opp for å tørre å stille til start. Jeg tenkte at å ville seg selv så vondt tidlig på sesongen var både dristighet og galskap (positivt ladede egenskaper for enhver prestasjonskultur). Det er også forståelig at det er en opplevelse for livet å sykle foran et entusiastisk kolombiansk sykkelpublikum i samme felt som Egan Bernal, Rigoberto Uran, Richard Carapaz med flere. Men jeg trodde det ville bli med det, altså en opplevelse og forhåpentligvis en fin tur.

Etapperittet startet helt greit med tiendeplass på den innledende lagtempoetappen. De resterende etappene forventet jeg slakt, særlig på etappe fire og seks med sine kuperte profiler. Kanskje klarte de målet om å komme i et brudd og muligens topp ti på en av de lettere etappene. Tross alt, med en snittalder på 22 år, er de en uerfaren gjeng - særlig hva gjelder klatring i tynn luft mot kolombianske sykkelstjerner som fjorårets Tour de France-vinner Egan Bernal og Italia rundt-vinner Richard Carapaz. Men Uno- X gutta leverte.

Som lovet var de aktivt med i brudd og var offensive i spurtene på de flate etappene. Tilsynelatende taklet de høyden greit, men jeg antok at den korte akklimatiseringsperioden og mangel på erfaring ville slå inn negativt på de kuperte etappene. Jeg tok feil.

I stedet opplevde vi at en 24 år gammel Hønefoss-gutt med navn Torstein Træen (Torstein who!) setter karrierehøydepunkt i kamp mot noen av sportens aller råeste etapperyttere. Træen, som har sitt beste resultat fra det ukjente Tour of Rhodes, og som ble nummer tre i «klatrekonkurransen» i Danmark rundt i fjor, klinte til med en sensasjonell femteplass på rittets første kuperte etappe. Nordmannen kjempet side om side med ryttere som Egan Bernal, Julian Alaphilippe, Richard Carapaz og Fabio Aru. Prestasjonen var så oppsiktsvekkende at det vekket internasjonale sykkelmedier og betydelig aktivitet på utenlandske sosiale medier. Hvem er denne Træen, og hva er dette norske Uno- X laget?