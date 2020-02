Flere fjelloverganger i Sør-Norge stengt på grunn av uvær

STENGT: E134 over Haukelifjell er stengt på grunn av uvær, flere andre fjelloverganger i Sør-Norge er også stengt. Foto: Statens Vegvesen

Kraftig vind og nedbør over Sør-Norge medfører at en rekke fjelloverganger er stengt, blant annet riksvei 7 over Hardangervidda.