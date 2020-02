Superstjernen mistet stemmen som følge av lungebetennelse, og måtte se seg nødt til å avbryte konserten tidlig.

72-åringen forlot scenen i tårer etter at han ikke klarte å synge lenger, til tross for å ha fått medisinsk tilsyn, skriver Reuters.

Etterpå beklaget han til fansen på Instagram.

– Jeg vil takke alle som kom på kveldens konsert i Auckland. Jeg ble diagnostisert med lungebetennelse tidligere i dag, men var bestemt på å gi dere det beste showet jeg klarte.

– Jeg spilte og sant alt jeg kunne, til stemmen min ikke kunne synge lengre. Jeg er skuffet og veldig lei meg. Jeg ga alt, legger han til.

Konserten var en del av Johns farvelturne. Sangeren har annonsert at dette blir hans siste.

72-åringen skal spille to konserter til i Auckland, 18., og 20. februar. Disse skal ikke være i fare.

Elton John vant forrige uke Oscar for beste originalsang for «(I'm Gonna) Love Me Again» fra filmen «Rocketman».