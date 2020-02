– Bilen kjørte inn i en av våre biler, og politibilen fikk materielle skader. Bilføreren fikk også et lite kutt i hodet som følge av sammenstøtet. Han ble tatt hånd om ambulansepersonell på stedet, sier Knut Odde i politiet til Fædrelandsvennen etter blålysjakten fra Sandrip mot Evje og Hornnes i Agder søndag kveld.

I alt tre politibiler skal ha blitt kalt ut for å ta igjen bilen, som ikke ville stoppe for UP ved Sandrip. Odde bekrefter at fartsgrensene ikke ble holdt, men vil ikke beskrive kjøringen på riksvei 9 fra som hasardiøs.

Ved pågripelsen framsto føreren som ruset, og han vil bli anmeldt for kjøring i påvirket tilstand, samt besittelse av narkotika. Begge de to pågrepne, en mann i 20-årene og en i 50-årene, er kjent for politiet fra før.

