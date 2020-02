Se oppsummering av finalen i Sportsnyhetene øverst.



Da Casper Ruud ble historisk som første nordmann i historien til å ta en ATP-tittel, klatret han også opp på rankinglisten og er ranket som 34. beste tennisspilleren i verden.

Det betyr at 21-åringen passerer sin far Christians norske bestenotering på rankingen, som var 39. i verden.

– Han har allerede fått høre det, sier Ruud til TV 2 med et smil og legger til:

– Han er jo treneren min og en del av dette her han også. Han er nok mer fornøyd enn bitter, og er nok bare glad for å se at rekorden er blitt slått. Og at det er av hans egen sønn tror jeg bare er ekstra spesielt. Men, hva skal jeg si, nå er det jeg som er sjefen i huset og kan herse litt med ham i noen dager, fortsetter Ruud og ler.

Vil bli nummer én i verden

Samme kveld som han kunne juble for ATP-tittelen i Buenos Aires gikk turen videre til ny turnering i Rio de Janeiro. For selv om Ruud skrev historie søndag, er det ingen tid til å hvile. For nordmannen har mål å nå. Store mål.

– Det er en tøff reise i tennisverdenen og man må være klar allerede på tirsdag for en ny kamp og ny turnering. Så jeg må bare prøve så godt jeg kan å nullstille meg, selv om man selvfølgelig skal nyte denne seieren, sier Ruud.

– Jeg har sagt det mange ganger før at jeg har lyst å nå så langt jeg kan i min karrière og i tennisverdenen. Og den ultimate plasseringen er jo nummer én i verden, og å kjempe for de aller største titlene der ute. Dette er selvfølgelig en stor tittel, men det finnes større turneringer i tennisverdenen og turneringer jeg har lyst å prøve å vinne en dag. Dette er selvfølgelig en veldig god start og noe jeg må bygge videre på, fortsetter han.

Men sin første tittel i karrièren går ikke i glemmeboken med det samme.

– Det er noe jeg har jobbet hardt for lenge og trent mye for. Det er noe som jeg har hatt som et stort mål i år om å prøve å vinne en ATP-turnering på dette nivået. Så det føles absolutt godt og jeg kommer til å ta med meg denne seieren her videre i kveld, i mange dager, uker, måneder og til og med år videre. Det kommer alltid til å være noe spesielt for meg når man vinner sin første turnering.

– Vi må ikke bare gå på ski

Under den felles pressekonferansen tidligere på kvelden sa Ruud at han «ikke var sikker på hvor stor greie ATP-tittelen var i Norge». Han forklarer uttalelsen på følgende måte til TV 2:

– Det er på tide at tennis blir litt mer populært i Norge, tror jeg. Og at flere tar fram racketen og går ut og spiller med hverandre på de tennisbanene som finnes rundt i landet. Forhåpentligvis blir det mer og mer populært med årene, sier Ruud som håper å være en inspirasjon for andre:

– De siste 20-25 årene etter at pappa la opp har det ikke vært så veldig tennisfeber hjemme i Norge, men nå kan vi kanskje prøve å utfordre oss litt mer på å ikke bare gå og stå på ski, men at man tar frem tennisracketen og klasker litt baller på noen baner hvis man får sjansen.