– Det er én vi må stoppe. Og da er han rett mann

Mandag er det 38 dager til EM-playoffen der Norge møter Serbia til på Ullevaal.

TV 2 Sporten har i den anledning introdusert et «landslagsbarometer», der tanken er å følge de til enhver tid mest aktuelle spillerne i den norske troppen, og gi en statusrapport på deres prestasjoner.

Denne uken er det forsvarsleddet som drøftes, og nederst i artikkelen kan du sette din egen vurdering på spillerne, og se om den står i stil med vår!

Spillerne som er med i vurderingen er de som var med i den forrige landslagstroppen i november, samt Håvard Nordtveit, Stefan Johansen, Moi Elyounoussi, Martin Ødegaard, Fredrik Midtsjø og Mathias Normann, som alle meldte forfall til den på grunn av skade - totalt 28 mann.

– Den største duellspilleren vi har

Aleksandar Mitrović, som er toppscorer i Championship denne sesongen med så langt 21 mål, er et av Serbias farligste offensive våpen. Norge er avhengig av å stå i mot spissen om de skal gå seirende ut av kampen på Ullevaal, mener TV 2s fotballekspert Brede Hangeland.

Den tidligere midtstopperen og landslagskapteinen mener Kristoffer Ajer er et soleklart valg på den ene midtstopperplassen. Spørsmålet er hvem som skal spille ved siden av ham.

Disse mener ekspertene bør starte mot Serbia. Er du enig?

– Jeg er særlig opptatt av utfordringen med Mitrović som sannsynligvis kommer til å være oppspillspunkt og tankspiss for Serbia. Den største duellspilleren vi har er etter min mening Tore Reginiussen. Han er den som i hvert fall er nærmest ved å kunne stå opp mot Mitrović, som omtrent scorer i snitt ett mål per kamp. Han må vi stoppe, og da tror jeg på Reginiussen i den rollen, forklarer Hangeland.

Men mens Mitrović er midt i sesong med Fulham, er Reginiussen utenfor sesong i Norge. Det kan bli en utfordring, men en utfordring Rosenborg-spilleren tar, tror Hangeland.

– Han kommer til å legge opp sin pre-season til den kampen der, for han vil ha den plassen, og da tror jeg han vil være rett mann til å stoppe Mitrović når vi er litt usikre på om Håvard Nordtveit spiller nok i klubblaget, og om han er god nok i duellspillet, konkluderer TV 2s fotballekspert, som også påpeker Reginiussens erfaring opp mot for eksempel Even Hovland og Sigurd Rosted: