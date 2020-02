Onsdag denne uken fikk årsmøtet i Lillesand idrettslag nasjonal oppmerksomhet.

Jentene i klubben hadde et ønske om å bytte ut de hvite shortsene med blåe shortser.

Men forslaget ble nedstemt av klubbens styre, som i all hovedsak består av eldre menn.

– Ubehagelig

Argumentet til de som ønsket å beholde de hvite shortsene var at klubbens tradisjonelle farger er hvitt og blått og at «slik har det alltid vært».

Bakgrunnen for ønsket om bytte av shorts er at jentene opplever at den blir gjennomsiktig når den blir fuktig eller våt.

– Den blir helt gjennomsiktig selv med dobbelt lag under, sa Anna Magdalena Mosby Fuglestad i Lillesand idrettslag til TV 2.

Jentene fortalte at det er spesielt ubehagelig å spille i shortsen når de har mensen.

– Alle jenter får mensen, og om vi har på oss gjennomsiktig shorts da, er vi redde for at vi skal blø gjennom, sa Mosby Fuglestad videre.

Raja reagerte

Saken har også nådd idrettsminister Abid Raja.

– En idrettsminister skal passe seg litt for å si hvilken farge det skal være på shorts. Det er klokt å ta signalene på at jenter ikke vil spille med gjennomsiktige shorts. Det tror jeg absolutt alle foreldre forstår at deres barn ikke ønsker å gjøre, sa han.

Sara Rønningen spiller til daglig for eliteserieklubben Oppsal. Hun er provosert over måten jentene har blitt behandlet på. Håndballspilleren tror mange kan kjenne seg igjen i denne saken.

ENGASJERT: Sara Rønningen i Oppsal har engasjert seg for saken. Søndag møtte hun flere av jentene i Lillesand idrettslag. Foto: Live Marie Hagen Wold / TV 2

– Det er urettferdig behandling av jenter. Det er ikke rett at småjenter som driver med idrett skal bekymre seg for gjennomsiktige shortser nå de skal spille kamp, sier Rønningen til TV 2.

– Over all forventning

Håndballspilleren startet derfor en innsamlingsaksjon som skulle gå til nye shortser for jentene. Og responsen har vært over all forventning.

– Det var ikke i mine villeste fantasier. Jeg hadde lyst til å engasjere litt, men 50.000 kroner er over all forventning, sier Rønningen.

Vilde Undander (12) forteller at jentene er svært glade for at de nå blir tatt på alvor, men sier at jentene lot seg provosere av at det var voksne menn som bestemte at shortsfargen ikke skulle endres.

– Det er veldig dumt, for de vet ikke hvordan vi jentene sliter med mensen. Og med det kroppspresset vi har nå, så er det ekstra ille med hvite shortser, sier Unander.

– Veldig stolte

Trener for jenter 13 i Lillesand IL, Per Olsen, sier til TV 2 at de er glad for at temaet har blitt aktualisert i uken som gikk.

– Vi er veldig stolte av jentene som har løftet dette, for det er et tema som er sårt for mange, sier Olsen.

Styret i Lillesand skal samles for et ekstraordinært styremøte 27. februar, der de nok en gang skal stemme over shortsfargen.

– Vi kan nok si med ganske stor sikkerhet at vi skal endre shortsfargen til enten blå eller svart, sier Olsen.