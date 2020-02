Arsenal-Newcastle 4-0 (0-0)

Se Nicolas Pépés 2-0-scoring øverst i saken!



Nicolas Pépé ble kjøpt til Arsenal for 650 millioner kroner før årets sesong. Men kantspilleren har ikke klart å levere til forventningene.

I dag scoret han ett mål og hadde to assist i Arsenals imponerende 4-0-seier.

– En overbevisende seier, spesielt andre omgangen. Det er fortsatt mulig å ta en CL-plass hvis de tar en rekke poeng. De er nødt til å vinne en del kamper på rad, konkluderte TV 2s fotballekspert Brede Hangeland i Premier League-studio.

Servitør og målscorer

Etter en jevnspilt og målløs første omgang var det duket for en helt annen andre omgang.

Først serverte Pépé et nydelig innlegg som fant hodet til Pierre-Emerick Aubameyang i feltet, som headet ballen i mål.

Bare tre minutter senere ville Pépé selv være målscorer. Bukayo Saka driblet seg forbi to Newcastle-spillere på venstrekanten, før han slo ballen hardt og lavt inni feltet. Der stod Pépé og kunne dunke inn 2-0-scoringen. Et nydelig forarbeid av den 18 år gamle venstrebacken.

– En maktdemonstrasjon av en andre omgang fra de røde og hvite. Denne trengte virkelig Arsenal, sier TV 2s kommentator Espen Ween om Arsenals prestasjoner.

Minuttet før ordinær tid ville Mesut Özil være med på festen. Han fikk en enkel jobb med å sette inn sitt første ligamål denne sesongen fra kort hold. Like etter ble han byttet ut til stående applaus fra Arsenal-publikumet.

Fire minutter på overtid dukket innbytter Alexandre Lacazette opp i feltet. Pépé og innbytter Joe Willock kombinerte fint på høyrekanten. Pépé fant franskmannen i feltet som fyrte inn 4-0. Dette var Lacazettes første scoring på åtte kamper.

– Man ser på 4-0-målet til Lacazette. Det er et mål som er veldig ubetydelig. Det er ikke alltid midtstopperne gidder å løpe opp og feire med laget. Men da feiret alle sammen. alle kom løpende frem. Det viser at de har tatt steg under Arteta når det gjelder samhold. sier TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp.

Beholder tabellplasseringen

Arsenal er ubeseiret de siste seks kampene men fem av seks har endt med uavgjort.

Lagene stod med like mange poeng foran dagens kamp. Men Arsenal har nå 34 poeng på 26 kamper og er fortsatt på tiendeplass. Newcastle har 31 poeng og er på tolvteplass