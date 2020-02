på Lørdag kom nyheten om at den britiske programlederen Caroline Flack (40) var død.

Familiens advokat bekreftet senere at 40-åringen hadde tatt sitt eget liv.

Trakk seg

Flack var mest kjent for sin rolle som programleder i den britiske versjonen av Love Island. Serien ble vist i Norge i 2019.

Før årets sesong valgte Flack å trekke seg som programleder for det populære programmet etter å ha blitt siktet for vold mot kjæresten Lewis Burton.

Erstatteren ble Flacks gode venninne Laura Whitmore. I sitt radioprogram på BBC søndag snakket iren om Flacks dødsfall, og sa at hun ønsket å gi henne den respekten hun fortjente, men ikke alltid fikk.

Det skriver Sky News.

Kraftig oppgjør

Whitmore beskriver den avdøde 40-åringen som livlig, kjærlig og med en lidenskap for livet.

– Hun hadde mange problemer, og var ikke perfekt. Men alle feilene hennes ble grundig gransket av mediene. Caroline elsket kjærlighet, det var alt hun ønsket, og derfor var Love Island så viktig for henne. Love Island handlet om å finne kjærligheten, vennskap og ha det gøy. Det er trygt og godt å jobbe der, men problemet er at den virkelige verden ikke er det, sa hun.

Så tok programlederen et kraftig oppgjør med både nettroll og britisk presse.

– Alle som noensinne har sammenlignet en kvinne mot en annen i sosiale medier, invadert andres personvern eller som har gitt unødvendige kommentarer på et nettforum må gå i seg selv, sa Whitmore og fortsatte:

– Til pressen og avisene som skaper clickbait, som demoniserer og river ned suksess – vi har fått nok.

– Jeg er sint

Videre sier programlederen at hun har sett journalister vri på sannheten når det kommer til sannheten om Flacks dødsfall.

– Du trenger ikke rive ned noen for å føle deg bra.

En sterkt preget Whitmore oppfordret deretter folk til å være snille mot hverandre, og tenke over hvordan vi behandler andre.

– Caroline, jeg er så lei meg for deg og din familie. Jeg er sint for at du så dette som din eneste utvei. Jeg vet hvor mye kjærlighet og støtte du hadde, og jeg er lei meg for at du ikke var klar over dette.

Søndagens episode av britiske Love Island blir ikke vist på TV, opplyser produksjonsselskapet ITV. Serien vil fortsette på mandag.