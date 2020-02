Historisk Ruud tok Norges første ATP-tittel: – Det er enormt

Saken oppdateres!

Casper Ruud - Pedro Sousa: 6-1, 6-4

Ruud var overlegen i finalen og vant etter to sett mot portugisiske Pedro Sousa, som er ranket som den 145. beste i verden.

21-åringen er den yngste vinneren i Buenos Aires noensinne.

Finaleseieren gjør at Ruud nå vil være ranket som nummer 34. i verden når rankingen kommer mandag.

– Buenos Aires vil alltid være et spesielt sted for meg, spesielt nå etter min første seier her. Nå skal jeg nyte de siste timene i Buenos Aires så mye jeg kan, så må jeg ta flyet til Rio (Open) for det er en ny uke i morgen. «The show must go on», neste uke må jeg være klar igjen, så jeg vil feire i kveld, men ikke noe mer enn det, sier Ruud like etter seieren.

– Enormt

Dermed passerer Ruud sin far Christians norske bestenotering på rankingen, som var 39. i verden.

Ruud får med seg premiepenger til en verdi av 950.000 norske kroner.

– Det som er gøy med Casper Ruud er at han fortsetter å ta steg. Han blir bedre hvert eneste år. Startet med å slå to topp 20 i januar, og følger opp med sin første tittel nå. Han spilte jevnt med spillere som Sousa før, nå feier han dem av banen, sier Sverre Krogh Sundbø til TV 2.

Han er tennis-kommentator hos Eurosport, og har også jobbet med TV 2s pokersendinger.

– Jeg vil påstå at Ruud er topp 15 på grusunderlag i verden i dag. Det er ganske vilt, sier Sundbø.

Turneringen i Argentina var årets første på grus for Ruud.

– Hvor stort er dette for Tennis-Norge?

– Det er enormt. Siden Christian Ruud yppet seg i ATP-turneringer, så har vi ikke vært i nærheten av noe tilsvarende. Dette er første gang vi har en spiller som har nådd det nivået der man kan ta titler, men som fortsatt stormer fremover. Hvis denne utviklingen fortsetter så ser jeg ikke bort fra at Norge har en spiller som, i hvert fall på grus og tregere hard court-baner, kan være med å kjempe om de aller største titlene.

Drømmeåpning

Ruud fikk en drømmestart på finalen og gikk opp i 3-0-ledelse i første sett, og vant åpningssettet 6-1.

Sousa hadde tydelige smerter i venstre legg gjennom finalen og sjekket teipen på leggen hyppig. Men problemer hadde nok portugiseren hatt uansett, for Ruud viste rett og slett i kanonform.