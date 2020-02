Det er mange som har lest saken vi i Broom hadde om prisene på ekstern lading av elbil. Oversikten vår viste at dette slett ikke er noen billig fornøyelse, og i mange tilfeller er det fint lite å spare på drivstoffkostnaden, sammenlignet med en liten bensinturbo eller en økonomisk liten dieselmotor.

Fra tidligere PR-sjef hos Hyundai i nærmere ti år, Morten Brusletto, som bor rundt fem mil sør for Oslo og har hytte tjuefem mil nord-østover, kom denne kommentaren på e-post:

– Interessant dette. Jeg må være den perfekte elbilkunde.

– Første gangen jeg ladet min Hyundai Kona på ladestasjon, var da jeg glemte å ta med kabel til hytta. Jeg kjører ca 30.000 kilometer i året, og lader kun hjemme og på hytta, begge steder med blå industrikontrakt med jordfeilbryter, som er noe rimeligere enn å kjøpe en fancy boks på veggen.

– Hvis jeg lader hjemme og på hytta for ca kr 6.000,- i året gir det 20 øre i strøm pr kilometer i drivstoff. Dette betyr at en tur på 50 mil tur-retur hytta koster meg ca kr 100,- i drivstoff! Og service på el-biler er jo også ganske rimelig.

– Med vår kosebil, en Mazda MX5, kommer denne turen på ca 7 kr pr mil x 50 = 350,- i drivstoffutgifter. Uansett hvilket kjøretøy jeg velger skal det mye til før Vy kan konkurrere med sine ca 1.000,- kroner for tur-retur reise på den samme strekningen. Da kommer transport til og fra togstasjonen i tillegg. Hvis dette regnestykket stemmer er det ikke så mye tvil, fastslår han.

Dette ville vi vite mer om, så vi tok en prat med Morten.

Uslåelig driftsøkonomi

– Takk for interessant innspill. Er det en ekte elbil-entusiast jeg snakker med nå?

– Nei, det er å ta kraftig i! Jeg er nok mye mer et tradisjonelt «bensinhue», slik vi som liker fossile biler gjerne blir kalt. Hittil i livet har jeg eid rundt 30 biler, alle med bensin- eller dieselmotor. Men jeg ser jo nytten og økonomien ved en elbil når forutsetningene stemmer.

– I vårt tilfelle, når vi alltid kan lade fra egen stikkontakt, blir driftsøkonomien fullstendig uslåelig – og billigere hytteturer skal det godt gjøres å få til.En annen effekt av elbil er at man får en roligere kjørestil med adaptiv cruisekontroll og gode forbikjøringsressurser, svarer Morten.

Her er det skikkelig priskutt på elbil

Savner ikke app

Han kjøpte en av de første Hyundai el-Kona som kom til landet, og siden har han, som det heter, aldri sett seg tilbake.

– Dette er min første elbil. Jeg har hatt den i drøyt halvannet år, og har hittil kjørt rundt 42.000 kilometer med den. Hytteturene drar godt her, men i perioder har det også vært Oslo-turer nesten daglig. Bilen var den gang en av dem med lengst rekkevidde, og den fungerer helt supert. Noen har klaget på at det ikke kunne leveres app til denne første modellen, men med vårt bruk har vi aldri savnet å koble bilen til den «smarte» fotlenken, sier han.

Både hjemme og på hytta har Morten satset på blå industrikontakt med jordfeilbryter. Foto: Frank Williksen

Rekkeviddeangst et ukjent begrep

– Med din fossile historie – hvorfor ble det elbil?

– Rett og slett fordi den passer vårt bruksmønster perfekt. Vi trenger nesten aldri å tenke på lading før vi er på hytta. Det eneste unntaket var en gang jeg kjørte med fire passasjerer i bilen og sykler på taket. Da steg forbruket såpass kraftig at vi måtte ta et lite ladestopp cirka to mil før vi var fremme.

– Kjører vi om sommeren og starter med rundt 80 prosent batteri, har vi nesten alltid minst 10 mil rekkevidde igjen når vi parkerer på hytta, så rekkeviddeangst er et ukjent begrep for vår del.

Hyundai Kona: Her er elbilen som knuser konkurrentene

Fossilbil best for mange

– Hva med lange ferieturer?

– Nei, når vi skal langt av gårde, bruker vi kosebilen. Men det er ingen diskusjon om at det er Kona-en som er hverdagsbilen og fraktemaskinen, sier Morten videre. Han anbefaler gjerne elbil som alternativ, men er nøye med å understreke at folk må ta seg tid til å tenke seg om, elbil passer ikke alltid best.

– Når bruksmønsteret er riktig, er det bare fordeler ved å bruke elbil. Derfor synes jeg det er dumt at det ofte blir skyttergravskrig mellom elbiltilhengere på den ene siden, og de som helst kjører fossilt på den andre. Folk må få velge bil etter lommebok og behov og jeg forstår veldig godt at mange fortsatt helst vil ha, og i mange tilfeller er best tjent med en fossil bil. Det er synd at myndighetene ikke forstår og aksepterer dette.

Diskutabel mineralutvinning

– Spesielt synes jeg synd på Oslo-folk, som ofte hverken får parkert eller ladet en elbil hjemme. Er man avhengig av å lade ute med ladekøer og høye energipriser, er elbil ikke perfekt. For den som tror dette vil bli elbil-hverdagen, har jeg bare ett råd: Ikke kjøp elbil!

– Selvsagt veier miljøaspektet tungt, det har betydning og gir en god følelse at man vet at man ikke bidrar til økte helseskadelige utslipp. På den annen side oppleves den statlige sponsingen av elbiler som ganske urettferdig. For det første er det totale fotavtrykket antagelig marginalt bedre enn for en ny fossil bil, og elbilen er også avhengig av mineralutvinning under mildt sagt diskutable forhold, så å redde verdens klima gjør vi nok ikke ved å kjøre elbil!

– Med det som bakgrunn kan man jo spørre seg hvorfor norske myndigheter er så veldig foroverlent med målet om å selge bare elbiler fra 2025. Kan det være slik at man vil blåse opp strømforbruket innenlands, gjennom forventet kraftig økning av elbillading, for å rettferdiggjøre naturødeleggende utbygging av f.eks. vindkraft, undrer han.

Som tidligere PR-mann er Morten dessuten kritisk til hvordan det informeres om elbiler i Norge.

NAF: Stor mangel på en av Norges mest solgte biler

Riktig informasjon

– Bilforhandlere og importører bør ta mye større ansvar for å selge kundene riktig bil – ikke bare ukritisk den elbilen kunden først peker på. Det er mye som skal stemme, og man må jo ikke sovne i en tro på det bare er elbilen som kan frelse verden!