Sadio Mané (27) ble kampens store spiller da han kom innpå og avgjorde kampen i sitt skade-comeback mot Norwich.

27-åringen har hatt en knallsesong så langt, og har utvilsomt vært en av Liverpools beste spillere. I kampen mot Norwich viste han hvorfor.

Ble matchvinner

Senegaleseren startet på benken, men brukte ikke mange minuttene på å markere seg.

For under 20 minutter etter innhoppet satte han inn sin tolvte ligascoring for sesongen, og sørget for Liverpools 17 strake seier i Premier League.

– Du ser idet han kommer inn så øker tempoet hos Liverpool. Han kommer inn med en voldsom energi. Han har nok vært spillesugen i den perioden han har vært litt småskadet, sier TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg i studio etter kampslutt.

Finstad Berg mener Mané har x-faktoren som kan bryte ned slitne forsvar.

– Alex Oxlade-Chamberlain er god, men det Mané har å by på er helt fantastisk strålende. Han er så vanvittig eksplosiv. Det var noe Norwich slet med å håndtere. Han kom inn såpass seint når alle har løpt og løpt. Norwich klarte å håndtere Mohamed Salah og Roberto Firmino i en time, så kommer Mané innpå med friske bein, fortsetter Finstad Berg.

Vært ute med skade

Det var i kampen mot Wolverhampton at senegaleseren ble byttet ut med en muskelskade litt over halvtimen spilt.

Heldigvis for Liverpool var det ikke snakk om en langvarig skade. Mané måtte kun stå over to kamper, som Liverpool likevel kom seirende ut av.

I skade-comebacket kunne nok ikke 27-åringen drømt om en bedre retur. Hvor det i tillegg til tre poeng endte med Manés hundrede scoring i Premier League.

– Det har ikke vært så lett, for som fotballspiller ønsker du å spille hele tiden. Men du må håndtere det og jeg har jobbet hardt og kom tilbake. Vi er Liverpool, vi er et sterkt lag og vi er fornøyde med resultatet, sa matchvinneren ydmykt til Sky Sports etter Norwich-kampen.

