Flere tusen passasjerer har siden forrige uke måttet holde seg inne på lugarene etter at det ble påvist covid-19-smitte hos en passasjer som gikk i land i Hongkong. Siden da er det påvist flere hundre smittetilfeller.

Amerikanske myndigheter besluttet nylig at de amerikanske passasjerene om bord skulle få tilbud om å bli evakuert fra skipet og fløyet hjem til USA. Her må de i ny to ukers karantene.

Natt til mandag lokal tid fikk de første amerikanske passasjerene forlate skipet og gikk om bord i flere busser som sto klare på kaia, opplyser en av passasjerene til AFP.

Tilsammen er det 3700 personer ombord på cruiseskipet. Minst 130 av passasjerene er smittet av koronaviruset, skriver Reuters.

Røkelaks og kake

En av passasjerene som har delt bilder i sosiale medier er Matthew Smith. På bildet ser man røkelaks og store biter sjokoladekake.

– Dere må kanskje dra meg av skipet når karantenen er over, skriver han i bildeteksten til et av bildene.

En tryllekunstner som også er i karantene på skipet utfører magiske triks som sendes på alle TV-skjermene på skipet, skriver Reuters.

Daglige lufteturer

Passasjerene får kun bevege seg opp på dekk i mindre luftegrupper. De som ikke har vinduer i lugarene sine blir prioritert.

Alle må bruke munnbind, og tett kontakt mellom mennesker er ikke tillat.

Tross at mange virker, etter forholdene, fornøyde med oppholdet på cruiseskipet, finnes også de som er bekymret.