Med tett snøvær da kvinnene skulle gå sin jaktstart i Östersund var ikke forholdene optimale. Therese Johaug uttalte til NRK før start at hun var noe usikker på grunn av snøen og klisteret de norske hadde under skiene.

Men selv kraftig snøvær stopper ikke maskinen fra Dalsbygda som økte fra første passering.

– Hun er som en brøytebil, sier TV 2s langrennskommentator Marius Skjelbæk.

Og brøyte var akkurat det Johaug måtte.

– Det var en kamp uti der når det snøværet kom og du går og brøyter spor, for det la seg som lim. Så det var litt kjedelig. Jeg følte meg egentlig mye bedre enn det jeg egentlig fikk betalt for i dag. Men det er utendørssport, og været får en ikke gjort noe med, sier Johaug til TV 2.

– Uansett så økte jeg forspranget (sammenlagt) ned til resten, og jeg er veldig fornøyd med formen jeg er i. Jeg er veldig stolt av meg selv i dag og at jeg klarer å øke i tet når de andre går bak og kan jobbe sammen, og dra nytte av at løypen blir gått opp, legger hun til.

– Hva er det som kan stoppe deg?

– Jeg er i veldig i god form og stor favoritt til å vinne denne touren her. Noe annet blir å lyve, svarer Johaug.

Men hun tar ikke sammenlagtseieren på forskudd.

– Jeg vet at ting kan skje, og jeg må ha gode dager resten av touren også om jeg skal klare å kjempe i toppen. Det kommer litt an på hvem som går fort på sprintene, og hvem som tar bonussekund. Jeg skal prøve å gjøre mitt beste for å være med å fighte.

Trippel norsk

Johaug vant med 57 sekunder foran Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg som fikk ristet av seg svenske Ebba Andersson på oppløpet.

– Jeg hadde ikke full kontroll i det hele tatt. I den siste bakken gikk det så fort. Det var bare flaks, rett og slett. Det var som lim å gå på oppløpet der. Jeg er bare fornøyd med at jeg klarte å holde følge inn i dag, det var utrolig. Jeg er glad. Nå er det to skøyterenn, det trenger jeg nå, sier Weng til TV 2 med et stort smil.

Stort forsprang - og økte

Etter lørdagens maktdemonstrasjon gikk Johaug ut 45 sekunder foran Weng, og 47 sekunder foran Østberg.

Ved 3,3 kilometer hadde Johaug økt ledelsen til 56 sekunder. Selv i krevende forhold holdt hun farten jevnt oppe. Trioen bak henne med Weng, Østberg og svenske Andersson klarte ikke å holde farten.

Ut på den siste runden hadde Johaug en ledelse på over minuttet.

Men på de siste to kilometerne ble det tyngre ettersom det kom mer og mer snø i sporet. Ved 8,2 kilometer hadde Weng, Østberg og Andersson tatt innpå noen sekunder på Johaug i tet.

Andersson satte fart mot slutten, men klarte ikke å få en luke til Østberg og Weng som sikret trippel norsk.