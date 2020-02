Lørdag gikk den store finalen i Melodi Grand Prix av stabelen. Etter at ti artister hadde vært på scenen, ble det klart at det var Ulrikke Brandstorp med låten «Attention» som gikk av med seieren.

Men det var NRKs stemmetrøbbel som tok det meste av oppmerksomheten.

Systemet kollapset

Nytt for året var at telefon- og SMS-stemmer ble erstattet med internettstemmer.

Publikum måtte først registrere seg med en profil hos NRK før de kunne stemme på sin favoritt.

Men så gikk alt galt. Da ti artister skulle bli til fire, annonserte programleder Ronny Brede Aase at stemmesystemet hadde kollapset.

Plan B

NRK måtte derfor gå over til plan B, og overlate avgjørelsen til en folkevalgt jury på 30 personer. Søndag ble det kjent at denne juryen ikke baserte sine stemmer på lørdagens finale, men de regionale finalene.

I realiteten hadde derfor artistenes opptreden ingenting å si. Det fikk flere til å rase.

– Jeg er bare så steikende forbannet på måten dette ble gjort på. Slik jeg har forstått det, er det 30 personer som har bestemt utfallet av konkurransen, og dette før vi sto på scenen i finalen, skrev Tone Damli i et innlegg på Instagram.

– Fryktelig synd

Erik Nodland er journalist, og har tidligere dekket Eurovision for VG i en årrekke. Han sier det er fryktelig synd at systemet sviktet.

– Det var et fantastisk show med veldig mange flinke folk. Jeg synes synd på artistene, men jeg tror ikke det er noen grunn til å tro at det blir en omkamp, sier MGP-eksperten til TV 2.

Han tror NRK pustet lettet ut da det viste seg at det var forhåndsfavoritten Ulrikke som til slutt gikk av med seieren.

– Hvis det hadde stått mellom to stykker som ikke hadde vært blant forhåndsfavoritten, tror jeg vi hadde stått ovenfor en større krise, sier Nodland.

Ut mot NRK

Det er en oppfatning Morten Thomassen, leder i den norske MGP-klubben sier seg enig i.

– Alle låtene var bra, men det er klart at hvis de to låtene som var tippet lengst ned hadde stått i gullfinalen, så ville det nok blitt mer oppstyr, sier Thomassen til TV 2.

Prosjektleder for MGP Stig Karlsen innrømmet at stemmetrøbbelet var en ripe i lakken, men at verre ting kunne ha skjedd. Thomassen er imidlertid ikke helt fornøyd med NRKs håndtering.

– Det er selvfølgelig verre med korona-viruset enn at publikum ikke fikk stemme under lørdagens finale. Men jeg mener NRK burde lagt seg mer flat, sier han og fortsetter:

– Det har vært problemer med stemmesystemet tidligere også, så de har ikke gjort en god nok jobb.