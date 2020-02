I slutten av januar ble det kjent at den tidligere skistjernen hadde lagt ut huset sitt på Byåsen utenfor Trondheim for salg.

Årsaken var at han etter karriereslutt innså at han tilbrakte mer og mer tid i hovedstaden.

– Ja, det blir nok mer og mer base i Oslo. Den siste måneden har jeg merket at det er der min jobb har vært nå, og at det er den basen det er enklest å ha. Jeg har jo egentlig vært mer i Oslo enn i Trondheim etter at jeg la opp, sa han til TV 2 i et tidligere intervju.

Eneboligen ble lagt ut med en prisantydning på 8,5 millioner kroner. Søndag melder Finansavisen at huset er solgt.

Og Northug har all grunn til å være fornøyd. Ifølge avisen gikk huset nemlig 900.000 kroner over takst.

– Det var en god og riktig pris. Både selger og kjøper var fornøyde, sier eiendomsmegler i Eiendomsmegler 1, Markus Tangvik.

Northug kjøpte boligen i november 2014. Huset over tre plan er på 223 kvadratmeter. Prisen for eneboligen den gang var på 6,75 millioner kroner.