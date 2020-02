Begge to er langt bak i sammendraget etter bare to etapper i touren, som avsluttes i Trondheim neste helg.

Klæbo har brudd i en finger, mens Emil Iversen ikke helt hva som gjør at han har en så dårlig form.

– Det er tungt. Jeg konkluderer med at det er tungt. Det er tungt å være meg nå, sier en skuffet Emil Iversen til TV 2.

– Er det hakk i plata, Klæbo?

– Ja, det kan man vel si. Den er vel ikke så langt fra så ødelagt så man får det. Sjelden jeg har vært lengre nede enn jeg er nå, sukker Johannes Høsflot Klæbo til TV 2.

Nå spørs det om utsikten til å konkurrere på hjemmebane om noen dager vinner over lysten til å bryte.

– Jeg har lyst å gå i Trondheim. Hvis jeg går der er det for å få en god dag på lørdag, thats it. Ellers er det lite å gå for, konstaterer 23-åringen.

Det er alltids neste sesong ...

Han tror de svake resultatene er summen av mye som har gått galt i det siste.

– Nå må man bare stå på og gjøre det beste ut av det, sier Klæbo, som innrømmer at det mest motiverende for ham nå er å se frem mot neste sesong.

Emil Iversen kjenner også på den trønderske tristessen. Også han ser heller frem mot neste sesong.

– Det kommer ikke til å løsne i denne touren her. Nå har jeg prøvd og stanget i veggen siden etter Tour de Ski. Jeg har prøvd og prøvd og prøvd, men jeg kommer meg tydeligvis ikke opp på hesten igjen. Nå trenger jeg en vår, sommer og en høst på å bli god på ski igjen.

Dette sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum om Iversen knallharde vurdering av egen sesong.

– Ja, sesongen, men karrièren er ikke over. Jeg synes det er viktig at han nullstiller for hvert løp, sier han til TV 2.

– Men du forstår at gardinen går ned?



– Gardinen skal gå ned. Går du dårlig skirenn, skal gardinen gå ned. Det er en del av konkurransebiten. Så er det en del av det å være norsk også at om du kan bidra for dine lagkompiser, så skal du gjøre det. Sykdom, skader da er det lov. Men han har fortsatt mye å bidra med.