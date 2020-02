Det var etter den skuffende 57. plassen på helgens VM-sprint i Anterselva Ingrid Tandrevold Landmark fikk nok av sjikaneringen på sosiale medier.

22-åringen ble hetset av en eldre mann, og svarte med å legge ut et skjermbilde hun fikk på direktemelding på Instagram av mannen.

«Må du prøve og holde kjeften din igjen og høre på treneren, hadde jeg vært treneren din hadde jeg sendt deg hjem, lær deg heller å skyte og gå på ski og pass kjeften din», skrev mannen.

– Lot ham skamme seg offenltig

Overfor TV 2 forklarer Ingrid Landmark Tandrevold hvorfor hun valgte å legge ut meldingen på sin Instagram-konto.

MELDINGEN: Denne meldingen fra netthetseren la Ingrid Landmark Tandrevold ut på sin Instagram-story.

– 99 prosent av meldingene jeg får er jo hyggelige, men jeg har fått mange positive tilbameldinger etter at jeg la det ut. Jeg vet at det er veldig mange som heier på meg, og det veier alltid opp, sier Landmark Tandrevold til TV 2.

– Svarte du ham også?

– Nei, det bruker jeg ikke mye energi og tid på. Jeg mente at han bør skamme seg offentlig, svarer Landmark Tandrevold, før hun legger til:

– Jeg tok slike ting kanskje mer til meg før enn det jeg gjør nå. Nå føler jeg at det kan prelle av litt og jeg kan le litt av det. Men jeg kan vise at det sånn man ikke skal gjøre. Avsenderen vet jo ikke om jeg tar det til meg, og må derfor ikke sende sånne ting, poengterer hun.

– Hva tenker du om at menn i 60-årene sender meldinger til jenter i 20-årene?

– Det synes jeg er dritharry, rett og slett, fastslår hun.

– En fyr mener jeg skylder ham 100 euro

Lagvenninne Tiril Eckhoff fikk med seg Landmark Tandrevolds svar på netthetsen. Hun likte at sin gode venninne gikk offentlig ut med meldingen, og forteller at hun selv har fått mye meldinger.

– Det var litt morsomt at hun hetset ham tilbake, ler hun.

– Jeg er selv vant med nettroll det er dessverre mye rart der ute. Jeg fikk for eksempel kjeft her om dagen for en hadde spilt 100 euro på meg på sprinten, så han tapte jo 100 euro da.

– Det var en random fyr. Man får masse dritt hele tiden. Jeg fikk altså skylden for at han hadde tapt 100 euro. Han skrev at jeg skyldte ham 100 euro eller noe sånt. Men sånn er det. Det er i hvert fall ille når du er ung og får så mye dritt. Nå er jeg litt eldre, så da går det litt bedre, konkluderer Tiril Eckhoff.