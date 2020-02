Saken oppdateres!

Det ble til slutt en duell mellom Johannes Thingnes Bø og Emilien Jacquelin på søndagens jaktstart.

Franskmannen var sterkest av de to i sluttspurten. For i tillegg til å ha skutt fire av fire fulle hus, var han også raskest i sporet.

Se den intense avslutningen i vinduet øverst! Bilder med tillatelse av NRK.

– Jeg visste da jeg gikk ut at han ikke er den beste avslutteren. Han fikk godt betalt for god skyting. Det er litt tungt på slutten, og når han går så klarer jeg å henge med selv om han har bedre fart. Men så kommer jeg på en veldig glasert plass og da står jeg på en ski i tre meter. Da mister jeg farten jeg hadde, og jeg tror jeg kunne passet han. Da hadde dette sett helt annerledes ut, sier Johannes Thingnes Bø til NRK.

Da Aleksandr Loginov bommet på siste skyting rykket Thingnes Bø og Emilien Jacquelin i fra.

Jevnt hele veien

Aleksendr Loginov virket å være i det ustoppelige hjørnet på søndagens jaktstart i Anderselva.

Men en bom på siste skyting ble utslagsgivende for russeren, som endte på tredjeplass.

For Johannes Thingnes Bø lugget det også en del. Etter de to første skytingene måtte stryningen gå to strafferunder.

– Man tror alltid det går bra men så angrer man i ettertid. Det er sånn jeg har gått litt vekk i fra. Men så gjør jeg litt nybegynnerfeil, nettopp fordi jeg bommet på første ligg og da prøver man å hente inn igjen hele veien, sier Thingnes Bø til NRK.

Thingnes Bø hentet seg derimot inn på tredje og fjerde skyting med to fulle hus.

Tarjei utenfor pallen

For storebror Tarjei endte det med sjetteplass. 31-åringen måtte ut i to strafferunder etter bom på første og siste skyting.

Vetle Sjåstad Christiansen endte på tiendeplass, mens Erlend Bjøntegård kom på femtendeplass og Johannes Dale på syttendeplass.

Mandag er det hviledag. Herrenes neste renn er 20 kilometer normaldistanse på onsdag.