Programlederen og TV-personligheten Caroline Flack (40) ble funnet død i sitt eget hjem fredag.

Hun er kjent fra flere britiske TV-produksjoner, blant annet som programleder i X Factor og britiske Love Island, som ble sendt i Norge i 2019. Flack vant også den britiske utgaven av «Skal vi danse» i 2014.

En advokat som representerer Flacks familie opplyste at 40-åringen tok sitt eget liv.

Spesielt forhold

I et følelsesladet innlegg på Instagram skriver Lewis Burton at forholdet deres var spesielt.

– Jeg mangler ord og har det så vondt. Jeg savner deg så mye, skriver han.

– Jeg elsker deg av hele mitt hjerte, avslutter han innlegget med.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)



Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)



Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15) Kilde: Helsenorge.no



Forholdet mellom Flack og Burton var imidlertid ikke uten komplikasjoner. Flack var siktet for å ha angrepet kjæresten med en lampe, og en rettssak var berammet neste måned, skriver BBC.

Flack nektet for anklagen, og heller ikke Burton ønsket saken fremmet. Av juridiske grunner hadde ikke Flack anledning til å ha kontakt med Burton før rettssaken, noe Burton kommer inn på i Instagram-posten.

Minnes Caroline

En rekke mediepersonligheter uttrykker sin sorg over Caroline Flacks bortgang. Mange ber om at det vises større forståelse for folk som har det vanskelig.

– Jeg blir så trist når folk tror døden er den eneste utveien. Mine tanker og bønner går til Carolines venner og familie, skriver Flacks kollega Kady McDermott.